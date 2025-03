La foto de la China Suarez en bikini que despertó rumores de embarazo

Al notarse esas fotos, no pasó desapercibido para sus fanáticos un detalle en particular: su pecho parecía estar un poco más grande de lo habitual. Además, muchos fanáticos y haters notaron la aparición de venitas marcadas en la zona. El traje de baño que usaba la China le quedaba perfectamente ajustado, lo que hizo que se descartara que el efecto pudiera ser causado por la presión del corpiño.

Comentarios como “Tiene lolas de embarazada”, “Pensé lo mismo”, “Están muy inflamadas, así no eran” y “Para mí está re embarazada” comenzaron a llenar la sección de respuestas de la publicación y continuó el debate: “La China o se puso lolas o está embarazada, porque así no eran eh”, “Estamos esperando ansiosamente noticias de tu boda y bebé”, "Ya me imagino un bebe de estos dos", siguieron.

Cabe recordar que la China Suárez había comentado en notas anteriores que, después de amamantar a sus tres hijos, notó que su figura había cambiado. “Yo siempre tuve [pechos] pero me vi de costado y no me gustó”, había manifestado en ese momento, dejando claro que, para ella, ese aspecto había sido un cambio evidente tras la maternidad. Sin embargo, en estas fotos recientes, muchos notaron un pequeño cambio que los llevó a cuestionarse si se trataría de algo hormonal relacionado con su cuerpo o si, efectivamente, un bebé podría estar en camino.

