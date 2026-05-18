🟡Premios Martín Fierro 2026 EN VIVO: minuto a minuto de alfombra roja, los ganadores, In Memorian, discursos

Horario y transmisión: La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, que galardona a la producción televisiva de 2025, se realizará esta noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La cobertura por televisión estará a cargo de Telefe, comenzando a las 18.30 con la previa de la alfombra roja, y a partir de las 21 arrancará la ceremonia de premiación.

El conductor: Santiago del Moro será el anfitrión y presentador de la entrega por cuarto año consecutivo. Cabe recordar que en la edición de 2025, además de conducir, se llevó el Martín Fierro de Oro por su trabajo en el reality Gran Hermano.

Los grandes favoritos: La miniserie "La voz ausente" (eltrece), protagonizada por Gimena Accardi y Benjamín Vicuña, es la gran candidata de la noche liderando con 9 nominaciones. El podio lo completan "MasterChef Celebrity" (Telefe) con 7 postulaciones y, un escalón más abajo, programas como "La Voz Argentina", "A la Barbarossa" y "Otro día perdido" con 5 candidaturas cada uno.

Ausencias y presencias confirmadas: Mariana Fabbiani se bajó a último momento por un cuadro de gripe y no podrá asistir al evento donde estaba nominada a "Labor conducción femenina". Por el contrario, el presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó en radio la presencia estelar de Mirtha Legrand en la gala.