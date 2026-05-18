🟡Premios Martín Fierro 2026 EN VIVO: minuto a minuto de alfombra roja, los ganadores, In Memorian, discursos

Mejor Actor
- César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
- Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) GANADOR
- Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
EN VIVOGran gala
Seguí el minuto a minuto de los Martín Fierro 2026. Las máximas figuras de la televisión argentina desfilan por la alfombra roja en la gran noche de APTRA.
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La gran fiesta de la televisión argentina ya se vive en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Con la conducción de Santiago del Moro, los Premios Martín Fierro 2026 galardonan a las mejores producciones del año en una noche inolvidable.
El conductor: Santiago del Moro será el anfitrión y presentador de la entrega por cuarto año consecutivo. Cabe recordar que en la edición de 2025, además de conducir, se llevó el Martín Fierro de Oro por su trabajo en el reality Gran Hermano.
Los grandes favoritos: La miniserie "La voz ausente" (eltrece), protagonizada por Gimena Accardi y Benjamín Vicuña, es la gran candidata de la noche liderando con 9 nominaciones. El podio lo completan "MasterChef Celebrity" (Telefe) con 7 postulaciones y, un escalón más abajo, programas como "La Voz Argentina", "A la Barbarossa" y "Otro día perdido" con 5 candidaturas cada uno.
Ausencias y presencias confirmadas: Mariana Fabbiani se bajó a último momento por un cuadro de gripe y no podrá asistir al evento donde estaba nominada a "Labor conducción femenina". Por el contrario, el presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó en radio la presencia estelar de Mirtha Legrand en la gala.
Homenajes y shows musicales: La velada tendrá un reconocimiento especial para el periodista Enrique Macaya Márquez por su récord de haber cubierto 17 Mundiales a lo largo de su carrera. Además, la cantante Ángela Torres será la voz a cargo del emotivo segmento "In Memoriam", donde interpretaría la canción "Recuérdame".
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