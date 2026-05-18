Premios Martín Fierro 2026: todos los nominados en una nueva gala para la televisión

La mayor fiesta de la televisión argentina la dirige Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y tendrá lugar esta misma noche: los premios Martín Fierro 2026 se llevarán a cabo en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión a cargo de Telefe y la conducción en manos de Santiago del Moro.