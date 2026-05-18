Los Martín Fierro de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los ganadores

Además, la producción sumó un guiño a la ceremonia real con un mensaje del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien envió un saludo y se sumó simbólicamente a la celebración.

Oficial: Telefe confirma que levanta Gran Hermano por dos razones inexpugnables

Los fieles seguidores de Gran Hermano se encontraron con una noticia totalmente inesperada en la recta decisiva del juego. El exitoso reality conducido por Santiago del Moro sufrirá enormes cambios excepcionales en su programación habitual y, para sorpresa de muchos, no saldrá al aire durante este lunes ni el martes.

Por qué Telefe levantó momentáneamente la emisión

Lejos de tratarse de una cancelación definitiva o de un final abrupto, la pausa responde estrictamente a una modificación excepcional en la grilla de programación. La primera gran razón de este freno se debe a la esperada transmisión de los Premios Martín Fierro 2026 que se celebrarán este mismo lunes. Al estar enfocado en la enorme cobertura de la gala, el canal no dispone de espacio para transmitir lo que sucede en la casa más famosa del país.

El segundo motivo inexpugnable llega el día martes. La pantalla principal estará cedida por completo a un evento deportivo de altísimo impacto: la señal transmitirá en vivo y en directo el trascendental duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Ante estos dos grandes compromisos insalvables, la habitual gala de eliminación (que suele dominar el rating de los domingos y extenderse en los debates de los lunes) debió adelantarse.

Cuándo regresa el reality a la pantalla

Luego de estas dos noches de pausa obligada que alteraron las costumbres de la fiel audiencia, la vuelta ya tiene fecha y hora confirmada. El regreso se dará el próximo miércoles de forma inmejorable. El ciclo volverá al aire directamente con una de las galas más picantes del año: el repechaje.

Durante esa emisión, nuevos participantes y antiguos jugadores ingresarán otra vez a la casa, provocando un fuerte y necesario sacudón para reconfigurar las alianzas, las estrategias y las rivalidades internas.