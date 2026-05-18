Los Martín Fierro de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los ganadores
En la previa de la ceremonia de APTRA, los hermanitos votaron y premiaron categorías ligadas a la convivencia y el juego. El "Oro" fue para quien se destacó como mejor compañero.
Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche distinta cuando la tradicional "arena" se vistió de gala para recrear una ceremonia inspirada en los premios Martín Fierro, en la previa de la gran fiesta de la televisión organizada por APTRA y que será emitida este lunes por Telefe.
En ese contexto, los participantes protagonizaron su propia versión del evento, con una premiación interna que combinó humor, estrategia y lecturas del juego. La conducción estuvo a cargo de Cinzia Francischiello, quien ofició de maestra de ceremonias en una gala pensada para replicar el clima de la televisión, pero dentro del reality.
A diferencia de los premios tradicionales, las categorías estuvieron directamente ligadas a la convivencia en la casa. Hubo reconocimientos para "el más traidor" o "la más traidora", "el más llorón", "la persona más soberbia", "mejor estratega" y "el más gracioso", entre otras ternas que reflejan los vínculos y tensiones del juego.
Los ganadores fueron elegidos por los propios hermanitos, lo que le dio a la ceremonia un condimento especial: cada voto expuso alianzas, rivalidades y percepciones internas. Así, la gala funcionó también como una radiografía del momento que atraviesa la convivencia.
El momento central llegó con la entrega del "Martín Fierro de Oro", que en esta versión fue para quien se destacó como mejor compañero o compañera dentro de la casa, una categoría que pone en valor la convivencia por sobre la estrategia individual.
Además, la producción sumó un guiño a la ceremonia real con un mensaje del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien envió un saludo y se sumó simbólicamente a la celebración.
Oficial: Telefe confirma que levanta Gran Hermano por dos razones inexpugnables
Los fieles seguidores de Gran Hermano se encontraron con una noticia totalmente inesperada en la recta decisiva del juego. El exitoso reality conducido por Santiago del Moro sufrirá enormes cambios excepcionales en su programación habitual y, para sorpresa de muchos, no saldrá al aire durante este lunes ni el martes.
Por qué Telefe levantó momentáneamente la emisión
Lejos de tratarse de una cancelación definitiva o de un final abrupto, la pausa responde estrictamente a una modificación excepcional en la grilla de programación. La primera gran razón de este freno se debe a la esperada transmisión de los Premios Martín Fierro 2026 que se celebrarán este mismo lunes. Al estar enfocado en la enorme cobertura de la gala, el canal no dispone de espacio para transmitir lo que sucede en la casa más famosa del país.
El segundo motivo inexpugnable llega el día martes. La pantalla principal estará cedida por completo a un evento deportivo de altísimo impacto: la señal transmitirá en vivo y en directo el trascendental duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
Ante estos dos grandes compromisos insalvables, la habitual gala de eliminación (que suele dominar el rating de los domingos y extenderse en los debates de los lunes) debió adelantarse.
Cuándo regresa el reality a la pantalla
Luego de estas dos noches de pausa obligada que alteraron las costumbres de la fiel audiencia, la vuelta ya tiene fecha y hora confirmada. El regreso se dará el próximo miércoles de forma inmejorable. El ciclo volverá al aire directamente con una de las galas más picantes del año: el repechaje.
Durante esa emisión, nuevos participantes y antiguos jugadores ingresarán otra vez a la casa, provocando un fuerte y necesario sacudón para reconfigurar las alianzas, las estrategias y las rivalidades internas.
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