"Un quilombo": el anuncio de Maxi López en los Martín Fierro

maxi lopez martin fierro ok (1) Maxi López en la alfombra roja de los Martín Fierro.

Maxi López habló de su presente y el apoyo de su pareja

López también reveló que estuvo a punto de pegar el faltazo a la gran gala debido a sus prioridades familiares, pero que un llamado de la producción del canal organizador cambió sus planes: "Casi no vengo, porque quería estar en casa con mis hijos, pero Telefe me lo pidió", explicó sobre su asistencia de último momento.

Actualmente, el exdelantero se encuentra en la Argentina acompañado por su pareja, Daniela Christiansson, a quien le dedicó palabras de profundo agradecimiento por sostener el ritmo de su agenda: "Cada proyecto que me sale, lo charlamos y ella me banca en todo".

Qué le dijo Maxi López a minutouno.com en los Martín Fierro

Hacia el final de la entrevista, minutouno.com le preguntó por un proceso que viene ocupando gran parte de su tiempo y energía: el traslado definitivo de sus pertenencias y el rearmado de su hogar en la Argentina.

Al respecto, Maxi no ocultó el estrés que le genera la situación y respondió con total honestidad riplatense: "Es un tema. Ahora en dos o tres días terminamos la primera parte y después viene la internacional. Un quilombo".