"Un quilombo": el anuncio de Maxi López en los Martín Fierro
El exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity habló en la alfombra roja y respondió a una pregunta clave de minutouno.com.
La alfombra roja de los Premios Martín Fierro volvió a ser el epicentro de las declaraciones más buscadas del espectáculo. Entre las figuras que concitaron la atención de la prensa se destacó el exfutbolista y empresario, Maxi López, que dialogó en exclusiva con minutouno.com.
El participante de MasterChef Celebrity se mostró distendido, abordando desde el presente laboral de su exesposa, Wanda Nara, hasta los pormenores de su compleja realidad familiar y logística.
"Disfrutando y feliz, y esperamos ganar algo", arrancó diciendo López con una sonrisa, reflejando el entusiasmo de compartir una de las noches más importantes de la televisión argentina.
Una de las paradas obligadas en la charla fue la nominación de Wanda Nara en el rubro de conducción. Al ser consultado sobre si creía que ella se quedaría con la estatuilla, Maxi fue generoso y destacó su evolución frente a las cámaras.
"Se lo merece, pero hay muy buenas conductoras. Se lo dije y la felicité, porque aprendió y bastante", confesó, dejando en claro el buen vínculo actual que mantienen por el bienestar de sus hijos.
Maxi López habló de su presente y el apoyo de su pareja
López también reveló que estuvo a punto de pegar el faltazo a la gran gala debido a sus prioridades familiares, pero que un llamado de la producción del canal organizador cambió sus planes: "Casi no vengo, porque quería estar en casa con mis hijos, pero Telefe me lo pidió", explicó sobre su asistencia de último momento.
Actualmente, el exdelantero se encuentra en la Argentina acompañado por su pareja, Daniela Christiansson, a quien le dedicó palabras de profundo agradecimiento por sostener el ritmo de su agenda: "Cada proyecto que me sale, lo charlamos y ella me banca en todo".
Qué le dijo Maxi López a minutouno.com en los Martín Fierro
Hacia el final de la entrevista, minutouno.com le preguntó por un proceso que viene ocupando gran parte de su tiempo y energía: el traslado definitivo de sus pertenencias y el rearmado de su hogar en la Argentina.
Al respecto, Maxi no ocultó el estrés que le genera la situación y respondió con total honestidad riplatense: "Es un tema. Ahora en dos o tres días terminamos la primera parte y después viene la internacional. Un quilombo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario