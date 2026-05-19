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🟡Premios Martín Fierro 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los ganadores, In Memorian, discursos, alfombra roja

Premios Martín Fierro 2026 EN VIVO: minuto a minuto de alfombra roja

Premios Martín Fierro 2026 EN VIVO: minuto a minuto de alfombra roja, los ganadores, In Memorian, discursos
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Seguí el minuto a minuto de los Martín Fierro 2026. Las máximas figuras de la televisión argentina desfilan por la alfombra roja en la gran noche de APTRA.

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EN VIVO

La gran fiesta de la televisión argentina ya se vive en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Con la conducción de Santiago del Moro, los Premios Martín Fierro 2026 galardonan a las mejores producciones del año en una noche inolvidable.

  • Horario y transmisión: La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, que galardona a la producción televisiva de 2025, se realizará esta noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La cobertura por televisión estará a cargo de Telefe, comenzando a las 18.30 con la previa de la alfombra roja, y a partir de las 21 arrancará la ceremonia de premiación.

  • El conductor: Santiago del Moro será el anfitrión y presentador de la entrega por cuarto año consecutivo. Cabe recordar que en la edición de 2025, además de conducir, se llevó el Martín Fierro de Oro por su trabajo en el reality Gran Hermano.

  • Los grandes favoritos: La miniserie "La voz ausente" (eltrece), protagonizada por Gimena Accardi y Benjamín Vicuña, es la gran candidata de la noche liderando con 9 nominaciones. El podio lo completan "MasterChef Celebrity" (Telefe) con 7 postulaciones y, un escalón más abajo, programas como "La Voz Argentina", "A la Barbarossa" y "Otro día perdido" con 5 candidaturas cada uno.

  • Ausencias y presencias confirmadas: Mariana Fabbiani se bajó a último momento por un cuadro de gripe y no podrá asistir al evento donde estaba nominada a "Labor conducción femenina". Por el contrario, el presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó en radio la presencia estelar de Mirtha Legrand en la gala.

  • Homenajes y shows musicales: La velada tendrá un reconocimiento especial para el periodista Enrique Macaya Márquez por su récord de haber cubierto 17 Mundiales a lo largo de su carrera. Además, la cantante Ángela Torres será la voz a cargo del emotivo segmento "In Memoriam", donde interpretaría la canción "Recuérdame".

Minuto a minuto del Martín Fierro 2026

Live Blog Post

Programa de Servicios

  • ADN Buena Salud – TV Pública GANADOR
  • Aire de Campo - TV Pública GANADOR
  • Intelexis - Net TV
  • Mascotas al rescate – América

Live Blog Post

Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores (Telefe) GANADOR
  • Mundial de Clubes (Telefe)
  • Knockout 9 (El Nueve)

Live Blog Post

Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
  • Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
  • Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) GANADOR
  • Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
  • Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Live Blog Post

Panelista Masculino

  • Martín Candalaft – DDM (América)
  • Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) GANADOR
  • Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Live Blog Post

Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
  • Soledad Larghi – América Noticias (América)
  • Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) GANADORA

Live Blog Post

Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve GANADOR

Live Blog Post

Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve GANADOR

Live Blog Post

Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece GANADOR
  • Pasapalabra – Telefe

Live Blog Post

Noticiero nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe GANADOR
  • Telenoche – El Trece
Live Blog Post

Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – el Trece
  • Polémica en el bar - América GANADOR
Live Blog Post

Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
  • Pamela David – Desayuno Americano (América)
  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
  • Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADORA (Mirá el discurso)
  • Mariana Fabbiani – DDM (América)
  • Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Live Blog Post

Labor Humorística

  • Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) GANADOR
  • Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
  • Darío Lopilato – Viralizados (América)
  • Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

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Autor/Guionista

  • Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) GANADOR
  • Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
  • Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

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Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) Ganador
  • Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
  • Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

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Revelación

  • Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR
  • Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

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Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR
  • Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

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Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
  • Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) GANADOR
  • Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
  • Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

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Director

  • Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
  • Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

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Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • Master Chef Celebrity – Telefe GANADOR
  • Gran Hermano – Telefe

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Interés general

  • Almorzando con Juana – El Trece
  • DDM – América
  • Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
  • Sálvese Quien Pueda – América
  • LAM – América GANADOR
  • Lape Club Social – América

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Mejor Actriz

  • Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) GANADORA
  • Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
  • Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
  • Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

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Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe GANADOR
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve
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Deportivo

  • ACTC – TV Pública GANADOR
  • Carburando – El Trece
  • Knockout 9 – El Nueve
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Mejor Actor

  • César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
  • Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) GANADOR
  • Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
  • Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
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Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nueve GANADOR

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Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatii – Intrusos (América) GANADOR
  • Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
  • Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
  • Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

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Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece GANADOR

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Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe GANADOR
  • Resto del mundo – El Trece

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Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe GANADOR
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve
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Panea Femenina

  • Marcela Feudale – LAM (América)
  • Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
  • Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) GANADORA
  • Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

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Cultural y educativo

  • Argentina de película – América
  • Ser Humano – América
  • Tierras - Telefe (Ganador)

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