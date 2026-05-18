Qué dijo Evangelina Anderson tras el ¿desplante? a Ian Lucas en los Martín Fierro

La rotunda respuesta de Evangelina Anderson en los Martín Fierro

Al ser consultada sobre si se habían cruzado para saludarse en el ingreso o si existía la posibilidad de que hubieran coordinado su llegada, Anderson optó por una respuesta tajante pero sin perder la compostura. "No, no lo vi", aseguró con una sonrisa que intentaba restarle dramatismo a la situación.

Sin embargo, ante la insistencia del cronista, quien le remarcó que estaban a pocos metros de distancia y le preguntó si al menos mediaron señas de cortesía a lo lejos, la modelo fue letal en su desmentida: "No, no, no", repitió de manera categórica, dejando en claro que no hubo ningún tipo de contacto con el joven.

Evangelina Anderson con minutouno Evangelina Anderson con minutouno

Para sumarle pimienta a la interna, la trastienda de la gala reveló un detalle no menor: Wanda Nara sentó a Ian Lucas en su propia mesa principal, un movimiento estratégico que muchos leyeron como una provocación o un claro posicionamiento a favor del influencer.

Aprovechando la situación, los periodistas le preguntaron a Evangelina su opinión sobre el éxito de la nueva serie de Wanda. Lejos de alimentar viejos rencores o evadir la pregunta, la bailarina se mostró sumamente entusiasta con el proyecto de la conductora: "¡Obvio! Me encanta, me encanta", exclamó cuando le consultaron si seguía la ficción.

El cierre de la nota llegó con una pregunta picante sobre si aceptaría sumarse al elenco o realizar una participación especial en la producción de Nara. Allí, Anderson prefirió la cautela y bajó las expectativas con una humorada.

"Ay, no sé, no se me pasó por la cabeza", concluyó Anderson, cerrando una noche donde las miradas y las ubicaciones de las mesas hablaron más que las propias palabras.