Tensión en los Martín Fierro: la chicana de Santiago del Moro a Marley y su posterior reacción

"Pará que lo vi entrar a Marley. Lo voy a saludar a Marley, que después dice que no lo saludo...", lanzó Del Moro de cara al micrófono, provocando risas incómodas y miradas cómplices entre los comensales.

del moro contra marley

La frase funcionó como una respuesta directa a los reproches mediáticos de los días previos, donde Marley y su amiga Florencia Peña habían deslizado cierta distancia o falta de cortesía por parte de su compañero de canal.

Lejos de que la tensión escalara a mayores, el propio desarrollo de las ternas ofreció el escenario ideal para el reencuentro. Unos minutos después del inicio, APTRA anunció al ganador en la categoría de Mejor Programa de Turismo, distinción que recayó una vez más sobre Por el Mundo.

Al subir al escenario para recibir la estatuilla, Marley se plantó frente a su colega y, lejos de mostrarse ofendido por el dardo inicial, sorprendió a todos al fundirse en un fuerte abrazo con Santiago del Moro.

marley del moro

El gesto, que rápidamente fue captado por las cámaras de la transmisión oficial, fue interpretado por los presentes como un sello de paz y una forma madura de desactivar la polémica a cielo abierto, demostrando que, al menos frente a la pantalla, la diplomacia de las estrellas de la televisión sigue intacta.