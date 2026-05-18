Tensión en los Martín Fierro: la chicana de Santiago del Moro a Marley y su posterior reacción
Los conductores de Telefe se reencontraron en los Martín Fierro luego de una semana con polémicas y fuego cruzado.
El inicio de la ceremonia de los Premios Martín Fierro quedó marcado por un picante momento cuando el conductor de la gala, Santiago del Moro, aprovechó los primeros minutos de transmisión para lanzar una sutil pero letal chicana hacia Marley, reflotando una polémica que los había tenido como protagonistas durante toda la semana.
Sí, la gran fiesta de la televisión argentina no solo vive de los premios, sino también de los pases de factura en pleno directo.
Los conductores de Telefe venían de protagonizar días de declaraciones cruzadas y rumores de tensión interna, un trasfondo que Del Moro no quiso dejar pasar apenas pisó el escenario principal.
La chicana de Santiago del Moro y la respuesta de Marley en los Martín Fierro
Fiel a su estilo picante y punzante, el conductor de Gran Hermano inició el monólogo de apertura recorriendo visualmente las mesas de las principales figuras de la industria. Fue en ese preciso instante cuando divisó al histórico conductor de Por el Mundo y disparó sin filtro.
"Pará que lo vi entrar a Marley. Lo voy a saludar a Marley, que después dice que no lo saludo...", lanzó Del Moro de cara al micrófono, provocando risas incómodas y miradas cómplices entre los comensales.
La frase funcionó como una respuesta directa a los reproches mediáticos de los días previos, donde Marley y su amiga Florencia Peña habían deslizado cierta distancia o falta de cortesía por parte de su compañero de canal.
Lejos de que la tensión escalara a mayores, el propio desarrollo de las ternas ofreció el escenario ideal para el reencuentro. Unos minutos después del inicio, APTRA anunció al ganador en la categoría de Mejor Programa de Turismo, distinción que recayó una vez más sobre Por el Mundo.
Al subir al escenario para recibir la estatuilla, Marley se plantó frente a su colega y, lejos de mostrarse ofendido por el dardo inicial, sorprendió a todos al fundirse en un fuerte abrazo con Santiago del Moro.
El gesto, que rápidamente fue captado por las cámaras de la transmisión oficial, fue interpretado por los presentes como un sello de paz y una forma madura de desactivar la polémica a cielo abierto, demostrando que, al menos frente a la pantalla, la diplomacia de las estrellas de la televisión sigue intacta.
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