Premios Oscar 2026 EN VIVO: favoritas, sorpresas y todas las nominaciones, minuto a minuto

Premios Oscar 2026 EN VIVO: favoritas, sorpresas y todas las nominaciones, minuto a minuto
La Academia anuncia este jueves los nominados a los Premios Oscar que se celebrarán el 15 de marzo.

- Por Noe Ríos

Como sucede cada año, la temporada de premios en Hollywood se encamina hacia su punto más alto con la llegada de los Premios Oscar, la máxima distinción que consagra la excelencia en la pantalla grande, que empieza a jugarse desde este jueves 22 de enero, cuando se develarán las nominaciones finales.

De esta manera, la industria del cine mundial se prepara para vivir uno de sus momentos de mayor adrenalina y expectativa. En Argentina, la expectativa está puesta por conocer si "Belén", la película de Dolores Fonzi, finalmente obtiene una nominación.

Aunque todas las miradas están puestas en la gran gala que se celebrará el próximo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, la atención inmediata se centra en una instancia previa y fundamental: la revelación oficial de los candidatos que competirán por la estatuilla dorada.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya ha definido el cronograma para dar a conocer quiénes integrarán las selectas listas de nominados para esta edición de 2026. La cita es este jueves 22 de enero, mediante una ceremonia que se emitirá en directo desde el Samuel Goldwyn Theater, también ubicado en la ciudad de Los Ángeles.

El recorrido de "Belén", la esperanza argentina en los Oscar

El camino internacional de Belén comenzó en septiembre de 2025, cuando fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como representante nacional tanto para los Oscar como para los Premios Goya, dejando fuera de competencia a Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli) y La mujer de la fila (Benjamín Ávila).

Meses más tarde, en enero, la Academia de Hollywood confirmó que el film había superado la primera instancia de votación, imponiéndose frente a más de 90 producciones internacionales. De ese modo, pasó a integrar la reconocida shortlist de 15 películas que continúan en carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional 2026.

La definición final llegará este jueves 22 de enero, cuando se anuncien los nominados a través de una transmisión en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, a partir de las 8:30 AM (ET). En Argentina, el evento podrá seguirse desde las 10:30 horas.

Entre las producciones que siguen en competencia figuran Argentina (Belén), Brasil (El agente secreto), Francia (Fue solo un accidente), Alemania (Sonido de caída), India (Confinada en casa), Irak (El pastel del presidente), Japón (Kokuho), Jordania (Todo lo que queda de ti), Noruega (Valor sentimental), Palestina (Palestina 36), Corea del Sur (Sin otra opción), España (Sirât), Suiza (Turno de tarde), Taiwán (Chica zurda) y Túnez (La voz de Hind Rajab).

Seguí leyendo esta nota.

Las categorías que recibirán nominación este 2026

  • Mejor actor de reparto
  • Mejor actriz de reparto
  • Mejor cortometraje animado
  • Mejor diseño de vestuario
  • Mejor cortometraje
  • Mejor maquillaje y peinado
  • Mejor banda sonora original
  • Mejor guión adaptado
  • Mejor guión original
  • Mejor actor
  • Mejor actriz
  • Mejor película animada
  • Mejor película
  • Mejor casting
  • Mejor fotografía
  • Mejor director
  • Mejor largometraje documental
  • Mejor cortometraje documental
  • Mejor edición
  • Mejor película internacional
  • Mejor canción original
  • Mejor diseño de producción
  • Mejor sonido
  • Mejores efectos visuales

Cómo ver en vivo las nominaciones para los Premios Oscar 2026

Este 2026, los presentadores de las nominaciones a los Premios Oscar serán Danielle Brooks y Lewis Pullman, según compartió La Academia.

Se podrá seguir en vivo desde la Argentina a través de diferentes canales de televisión, plataformas de streaming o redes sociales como:

  • El sitio web oficial de los Oscar
  • ABC
  • Hulu
  • Disney+
  • TikTok, YouTube, Instagram y Facebook de La Academia
A qué hora se anuncian las nominaciones para los Premios Oscar 2026

El evento iniciará a las 8:30 AM (hora del Este), lo que significa que en la Argentina la transmisión podrá seguirse a partir de las 10:30 de la mañana.

