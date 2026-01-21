Premios Oscar 2026: cuándo, a qué hora y cómo ver las nominaciones en vivo

La industria del cine mundial se prepara para vivir uno de sus momentos de mayor adrenalina y expectativa. Como sucede cada año, la temporada de premios en Hollywood se encamina hacia su punto cúlmine con la llegada de los Premios Oscar, la máxima distinción que consagra la excelencia en la pantalla grande. Aunque todas las miradas están puestas en la gran gala que se celebrará el próximo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, la atención inmediata se centra en una instancia previa y fundamental: la revelación oficial de los candidatos que competirán por la estatuilla dorada.