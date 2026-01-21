Premios Oscar 2026: cuándo, a qué hora y cómo ver las nominaciones en vivo
La Academia anuncia esta semana los nominados a los Premios Oscar que se celebrarán el 15 de marzo. Conocé todos los detalles y cuáles son las categorías.
La industria del cine mundial se prepara para vivir uno de sus momentos de mayor adrenalina y expectativa. Como sucede cada año, la temporada de premios en Hollywood se encamina hacia su punto cúlmine con la llegada de los Premios Oscar, la máxima distinción que consagra la excelencia en la pantalla grande. Aunque todas las miradas están puestas en la gran gala que se celebrará el próximo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, la atención inmediata se centra en una instancia previa y fundamental: la revelación oficial de los candidatos que competirán por la estatuilla dorada.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya ha definido el cronograma para dar a conocer quiénes integrarán las selectas listas de nominados para esta edición de 2026. La cita será este jueves 22 de enero, mediante una ceremonia que se emitirá en directo desde el Samuel Goldwyn Theater, también ubicado en la ciudad de Los Ángeles. El evento iniciará a las 8:30 AM (hora del Este), lo que significa que en Argentina la transmisión podrá seguirse a partir de las 10:30 de la mañana.
Figuras al frente y accesibilidad en el anuncio
La responsabilidad de anunciar los nombres de los directores, actores, técnicos y producciones que aspiran al premio mayor recaerá este año en dos figuras en ascenso de la industria. Se trata de la actriz Danielle Brooks, recordada por sus interpretaciones en Orange is the New Black y Peacemaker, y el actor Lewis Pullman, quien ha ganado notoriedad recientemente por sus roles en Top Gun: Maverick y la esperada Thunderbolts.
Un detalle no menor en esta edición es el refuerzo de las políticas de inclusión de la Academia. Ambos conductores estarán acompañados en el escenario por una intérprete de lenguaje de señas, garantizando que el anuncio sea accesible para todas las audiencias. Los interesados en vivir el minuto a minuto podrán conectarse a través de los canales oficiales de la Academia en diversas plataformas digitales y redes sociales, donde se irá actualizando el listado completo de categorías en tiempo real. Así como también desde el sitio web de minutouno.com donde compartiremos todos los detalles.
Respecto a la transmisión de la ceremonia del 15 de marzo, ya se ha confirmado que en Estados Unidos la señal encargada será ABC. Por su parte, en Argentina, el público podrá disfrutar de la alfombra roja y la entrega de premios desde las 20 la alfombra y las 21 horas la ceremonia a través de las señales de TNT y HBO Max, repitiendo la alianza de las últimas ediciones que permite seguir el evento con traducciones en vivo y análisis especializados.
Las categorías que recibirán nominación este 2026
- Mejor actor de reparto
- Mejor actriz de reparto
- Mejor cortometraje animado
- Mejor diseño de vestuario
- Mejor cortometraje
- Mejor maquillaje y peinado
- Mejor banda sonora original
- Mejor guión adaptado
- Mejor guión original
- Mejor actor
- Mejor actriz
- Mejor película animada
- Mejor película
- Mejor casting
- Mejor fotografía
- Mejor director
- Mejor largometraje documental
- Mejor cortometraje documental
- Mejor edición
- Mejor película internacional
- Mejor canción original
- Mejor diseño de producción
- Mejor sonido
- Mejores efectos visuales
