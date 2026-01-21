La película argentina que este jueves puede meterse en los Oscar 2026: cómo le fue en la temporada de premios
El 15 de marzo será la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood. Luego de acceder a la “shortlist”, el film argentino se ilusiona con quedar entre las cinco mejores producciones del mundo.
El cine argentino vuelve a ilusionarse con una posible presencia en los Premios Oscar. "Belén", un largometraje inspirado en hechos reales ocurridos en la provincia de Tucumán, aparece como uno de los títulos con chances de integrar la nómina de candidatos a “Mejor Película Internacional 2026″. La incógnita se despejará este jueves 22 de enero desde las 10.30 (hora local), momento en el que se conocerá la lista oficial de nominados.
Dirigida por Dolores Fonzi y con Camila Pláate en el rol protagónico, la película reconstruye un caso ocurrido en 2014 que generó fuerte impacto social. La historia sigue a una joven —cuyo nombre fue preservado para evitar la revictimización— que fue acusada de homicidio agravado por el vínculo tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público.
El relato se inscribe en un contexto previo a la legalización de la Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Argentina —a diferencia de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)—, cuando la mujer fue encarcelada de manera injusta por el sistema judicial de su provincia. Su liberación llegó gracias al trabajo sostenido de la militancia feminista y de un equipo de abogadas, que lograron revertir la situación. El caso fue documentado en el libro Somos Belén, escrito por la abogada y activista Ana Correa.
La película tuvo su estreno en salas argentinas en septiembre de 2025 y, desde entonces, se encuentra disponible en Prime Video tanto en el país como en más de 240 territorios a nivel global.
En ese marco, la Academia de Hollywood difundirá este 22 de enero las listas definitivas de películas nominadas en todas las categorías. La ceremonia de entrega se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como anfitrión. Además, la 99º edición marcará un hito al incorporar por primera vez el premio a Mejor casting.
El recorrido de Belén rumbo a los premios
El camino internacional de Belén comenzó en septiembre de 2025, cuando fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como representante nacional tanto para los Oscar como para los Premios Goya, dejando fuera de competencia a Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli) y La mujer de la fila (Benjamín Ávila).
Meses más tarde, en enero, la Academia de Hollywood confirmó que el film había superado la primera instancia de votación, imponiéndose frente a más de 90 producciones internacionales. De ese modo, pasó a integrar la reconocida shortlist de 15 películas que continúan en carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional 2026.
La definición final llegará este jueves 22 de enero, cuando se anuncien los nominados a través de una transmisión en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, a partir de las 8:30 AM (ET). En Argentina, el evento podrá seguirse desde las 10:30 horas.
Entre las producciones que siguen en competencia figuran Argentina (Belén), Brasil (El agente secreto), Francia (Fue solo un accidente), Alemania (Sonido de caída), India (Confinada en casa), Irak (El pastel del presidente), Japón (Kokuho), Jordania (Todo lo que queda de ti), Noruega (Valor sentimental), Palestina (Palestina 36), Corea del Sur (Sin otra opción), España (Sirât), Suiza (Turno de tarde), Taiwán (Chica zurda) y Túnez (La voz de Hind Rajab).
Más reconocimientos internacionales
El recorrido de Belén no se limita a los Oscar. En las últimas semanas se confirmó su inclusión en la selección de los Premios Goya de Barcelona, dentro de la categoría “Mejor Película Iberoamericana”. Allí competirá con La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia). La ceremonia está prevista para el 28 de febrero en la ciudad catalana.
El buen momento del film se consolidó además en septiembre pasado, cuando Pláatee fue reconocida en el Festival de Cine de San Sebastián, donde obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto.
