La película argentina que este jueves puede meterse en los Oscar 2026: cómo le fue en la temporada de premios

El recorrido de Belén rumbo a los premios

El camino internacional de Belén comenzó en septiembre de 2025, cuando fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como representante nacional tanto para los Oscar como para los Premios Goya, dejando fuera de competencia a Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli) y La mujer de la fila (Benjamín Ávila).

Meses más tarde, en enero, la Academia de Hollywood confirmó que el film había superado la primera instancia de votación, imponiéndose frente a más de 90 producciones internacionales. De ese modo, pasó a integrar la reconocida shortlist de 15 películas que continúan en carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional 2026.

La definición final llegará este jueves 22 de enero, cuando se anuncien los nominados a través de una transmisión en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, a partir de las 8:30 AM (ET). En Argentina, el evento podrá seguirse desde las 10:30 horas.

Entre las producciones que siguen en competencia figuran Argentina (Belén), Brasil (El agente secreto), Francia (Fue solo un accidente), Alemania (Sonido de caída), India (Confinada en casa), Irak (El pastel del presidente), Japón (Kokuho), Jordania (Todo lo que queda de ti), Noruega (Valor sentimental), Palestina (Palestina 36), Corea del Sur (Sin otra opción), España (Sirât), Suiza (Turno de tarde), Taiwán (Chica zurda) y Túnez (La voz de Hind Rajab).

Belen 2

Más reconocimientos internacionales

El recorrido de Belén no se limita a los Oscar. En las últimas semanas se confirmó su inclusión en la selección de los Premios Goya de Barcelona, dentro de la categoría “Mejor Película Iberoamericana”. Allí competirá con La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia). La ceremonia está prevista para el 28 de febrero en la ciudad catalana.

El buen momento del film se consolidó además en septiembre pasado, cuando Pláatee fue reconocida en el Festival de Cine de San Sebastián, donde obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto.