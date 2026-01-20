Premios Oscar 2026: cuáles son las películas con más chances de ser nominadas
Este 15 de marzo, la temporada de premios de Hollywood tendrá la gran gala de los Oscar con miles de celebridades. Cuáles son los pronósticos para este año.
Los Premios Oscar representan la cúspide de la validación artística en la industria cinematográfica global. Más que una simple estatuilla dorada, ganar un premio de la Academia altera permanentemente la trayectoria de una película, elevando su estatus comercial y cultural. Para los estudios, una nominación a Mejor Película supone un sello de calidad que impulsa la distribución internacional y garantiza la longevidad del título en bibliotecas y plataformas de streaming, consolidando la relevancia de Hollywood como el gran epicentro del relato audiovisual.
La contribución de estos galardones a la industria es fundamental, ya que establecen los estándares técnicos y narrativos que marcarán la tendencia de los años venideros. Al premiar la excelencia en rubros que van desde el diseño de producción hasta la edición de sonido, los Oscar incentivan la inversión en la maestría artesanal del cine, por más de que en los últimos años sus elecciones no coincidan con sus principios, sino con simples favores.
Sin embargo, es cierto que la ceremonia funciona como un motor económico que moviliza a miles de profesionales y genera un interés masivo en el público, manteniendo viva la llama de la experiencia cinematográfica frente a la competencia de otros formatos de entretenimiento.
La expectativa crece minuto a minuto, ya que el próximo 22 de enero se darán a conocer oficialmente las nominaciones. El anuncio se podrá seguir en vivo a través de los canales oficiales de la Academia y diversas plataformas digitales, pero el termómetro de la industria ya nos permite vislumbrar cuáles serán las elegidas. Basándonos en el desempeño en los Critics Choice Awards y los Golden Globes, el apoyo del gremio de productores y el "momentum" mediático, ya es posible trazar un panorama de las favoritas.
Las posibles nominadas a mejor película en los Premios Oscar 2026
La temporada de premios de este año comenzó con gran fuerza en los Critics Choice Awards y los Golden Globes, galardones que históricamente funcionan como un parámetro esencial para descifrar el comportamiento de los votantes. Estas ceremonias no solo sirven para medir el consenso de la crítica, sino también para observar qué películas logran capturar el "espíritu de la época" y convencer a las diversas ramas de la industria. Por ello, tras analizar los triunfos recientes y el peso de las campañas publicitarias, presentamos nuestra lista predictiva de las producciones que, casi con seguridad, competirán por el máximo galardón el próximo 15 de marzo:
Hamnet (Chloé Zhao): Con la dirección de una ganadora previa del Oscar y una historia que une a Shakespeare con el duelo universal, es la gran favorita emocional de la crítica. Lo que debes saber de este film está en esta nota.
Marty Supreme (Josh Safdie): La transformación de Timothée Chalamet y el pulso frenético de los Safdie le aseguran un lugar en la terna por su audacia estética. Lee nuestra opinión del film y sus detalles aquí.
Blue Moon: Una de las grandes sorpresas de la temporada, con una narrativa envolvente que ha cautivado a los académicos.
Bugonia: El regreso de Yorgos Lanthimos al radar de la Academia asegura una propuesta visual y temática disruptiva. Lee acá los detalles del film.
One Battle After Another: Una épica de gran escala técnica que promete dominar también las categorías artesanales.
Frankenstein: La visión de Guillermo del Toro sobre el mito de Shelley es una contendiente de peso por su diseño de producción y profundidad emocional.
Sentimental Value: El regreso de Joachim Trier a la gran escena internacional con una historia íntima y desgarradora.
Sinners: La apuesta de Ryan Coogler que combina género y crítica social, logrando un impacto masivo en la audiencia y la crítica.
