Premios Oscar 2026: cuáles son las películas con más chances de ser nominadas

Las posibles nominadas a mejor película en los Premios Oscar 2026

La temporada de premios de este año comenzó con gran fuerza en los Critics Choice Awards y los Golden Globes, galardones que históricamente funcionan como un parámetro esencial para descifrar el comportamiento de los votantes. Estas ceremonias no solo sirven para medir el consenso de la crítica, sino también para observar qué películas logran capturar el "espíritu de la época" y convencer a las diversas ramas de la industria. Por ello, tras analizar los triunfos recientes y el peso de las campañas publicitarias, presentamos nuestra lista predictiva de las producciones que, casi con seguridad, competirán por el máximo galardón el próximo 15 de marzo: