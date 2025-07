Quiénes son las candidatas a interpretar a Moria Casán en su serie: "Bien argentinas"

El primer nombre que suena con fuerza es el de Lali Espósito, que sería la encargada de representar a La One en sus inicios y sería la opción más "segura". Para May Martorelli, "es como una Moria chiquitita, con esa garra, dos morochonas bien argentinas".

lali moria casan tapa.jpg Moria Casán y Lali Espósito

La segunda elegida podría ser Griselda Siciliani, quien actualmente "la rompe haciendo de Zulema en la serie de Menem", así como se destacó ampliamente en su papel de "Envidiosa" en Netflix. "Es el segundo nombre que aparece para hacer la parte más madura de Moria".

"Y la tercera opción es a la que más van a tener que caracterizar, Cecilia Roth. Me da a que le podría dar ese toque arrabalero que tiene Moria en esta etapa de su vida, más desapegada y que no le importa nada. Encaja más en la personalidad que en el piso", comentó.

Embed - "¿QUIÉNES SOOOON?" LAS ACTRICES CANDIDATAS A SER "LA ONE" EN LA SERIE BIOPIC DE MORIA CASÁN

Moria Casán sorprendió al contar cuánto cobra de jubilación: "No me quejo, pero..."

Fiel a su estilo frontal e inconfundible, Moria Casán no esquivó una pregunta incómoda y terminó revelando una cifra que generó sorpresa. Durante una entrevista en el ciclo Puro Show (El Trece), la diva fue consultada por sus ingresos jubilatorios y su respuesta dejó a más de uno boquiabierto.

En medio de un recorrido por su actualidad profesional, fue Pampito quien le lanzó una pregunta directa: ¿cobraba jubilación? La respuesta no tardó en llegar y fue tan sincera como demoledora. “Sí, la mínima. Un papelón. No sé, es un papeloncito, de cualquier manera, no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”, dijo Moria, dejando expuesta la incongruencia entre su trayectoria y el monto que recibe del sistema previsional.

moria jubilación.mp4