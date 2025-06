Moria Casán, sin filtro sobre Javier Milei: "Me parece que va a ser reelecto"

La conversación se tensó cuando un notero le preguntó si tenía intenciones de visitar a Cristina Kirchner en caso de que fuera condenada y encarcelada. Moria, con su estilo habitual, fue categórica: “No, no, no. Yo no hablo de política, no hablo del presidente, no hablo de nada”. Sin embargo, enseguida soltó una frase que no pasó desapercibida: “Yo vivo en este país, me adapto, me flexibilizo y creo que tengo para seguir adaptándome siete años más, que es lo que va a durar este gobierno”.