Moria Casán sorprendió al contar cuánto cobra de jubilación: "No me quejo, pero..."

En ese marco, dejó en claro que, aunque no se considera parte activa del mundo político, no le tiembla el pulso a la hora de emitir juicio. “Me cuesta engancharme con la política. No me incomoda, pero he pasado por todos los políticos, por la dictadura. Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar, nunca dependí del Estado, nunca recibí un sobre del Estado”, recordó, al repasar su extensa carrera artística, que se mantuvo firme incluso en los momentos más difíciles del país.

Con tono firme y crítico, la conductora y actriz también apuntó: “El Estado dependió de mí. Trabajo en mi país, tengo todo en mi país, he hecho cosas en mi país, entonces yo no me quejo. Si un impuesto mío puede… entonces no me hagas sentir culpa por si puedo tener un dinero para dar”.

Moria, que está próxima a cumplir 80 años y sigue en plena actividad teatral con funciones de miércoles a domingo, habló con orgullo de su presente. “Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y que me trasciende”, expresó con convicción.

En medio de ese recorrido por su actualidad profesional, fue Pampito quien le lanzó una pregunta directa: ¿cobraba jubilación? La respuesta no tardó en llegar y fue tan sincera como demoledora. “Sí, la mínima. Un papelón. No sé, es un papeloncito, de cualquier manera, no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”, dijo Moria, dejando expuesta la incongruencia entre su trayectoria y el monto que recibe del sistema previsional.

