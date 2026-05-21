EN VIVOMáxima expectativa
Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano: así fue la apasionante gala con 13 incorporaciones
La emisión de este miércoles por la noche cambió por completo el esquema de juego: los participantes enfrentan un GH con 13 personas más.
EN VIVO
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El primer contacto de los nuevos jugadores y reingresos con Santiago del Moro
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Así fue el reingreso de Andrea del Boca
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20 de mayo | 23:51
Andrea del Boca recibe el segundo Golden Ticket de Gran Hermano
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20 de mayo | 23:42
Mavinga le negó el Golden Ticket a Carmiña Masi: no vuelve a Gran Hermano
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20 de mayo | 23:37
Brian Sarmiento es el primer elegido de Gran Hermano: reingresa por Golden Ticket
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20 de mayo | 23:36
Así fue el regreso de Yipio Pintos a la casa más famosa
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20 de mayo | 23:30
Carmiña Masi quedó afuera del regreso al juego
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20 de mayo | 23:29
Lola Tomaszeuski vuelve a GH por decisión del público
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20 de mayo | 23:25
Yipio Pintos vuelve a la casa de Gran Hermano por el voto de la gente
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20 de mayo | 23:24
Kennys no vuelve a Gran Hermano
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20 de mayo | 23:18
Mariela Prieto, la esposa del Turco García, es el último nuevo ingreso
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20 de mayo | 23:16
Leandro Nigro es el octavo nuevo ingreso
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20 de mayo | 23:14
Tomy no regresa a la competencia
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20 de mayo | 23:14
Danelik no fue elegida por el público para volver a GH
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20 de mayo | 23:13
Nazareno Pompei tampoco vuelve al juego
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20 de mayo | 23:12
Brian Sarmiento no vuelve a Gran Hermano por repechaje
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20 de mayo | 23:06
Steffany Pereira, una influencer paraguaya, es la séptima incorporación
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20 de mayo | 22:59
Juan Carlos López (JC) es el sexto nuevo ingresante
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20 de mayo | 22:57
Así ingresó Charlotte Caniggia a la casa
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20 de mayo | 22:55
Tati Luna es otro nuevo ingreso
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20 de mayo | 22:54
La Maciel tampoco tendrá lugar en esta nueva etapa
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20 de mayo | 22:54
Nick Sícaro no vuelve al juego
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20 de mayo | 22:54
Lolo Poggio no reingresará a Gran Hermano
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20 de mayo | 22:53
Martín no vuelve a Gran Hermano
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20 de mayo | 22:52
Sebastián Cola es el cuarto nuevo ingresante
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20 de mayo | 22:51
Nenu López es el tercer nuevo ingreso
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20 de mayo | 22:45
Mavinga no fue elegida por el público: quedó afuera del reingreso
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20 de mayo | 22:45
Carlota no podrá volver a Gran Hermano: no fue elegida por el público
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20 de mayo | 22:44
Franco Poggio no volverá al juego
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20 de mayo | 22:43
Grecia Colmenares no vuelve a la casa
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20 de mayo | 22:41
Matías Hanssen es el segundo nuevo ingreso
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20 de mayo | 22:39
Charlotte Caniggia es el primer nuevo ingreso
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20 de mayo | 21:19
Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según las redes sociales
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20 de mayo | 21:18
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"
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20 de mayo | 21:16
Quién regresa a Gran Hermano en el repechaje, según el primer boca de urna de Pabloschi
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20 de mayo | 21:14
El apasionado reencuentro de Brian Sarmiento con Danelik Galazan
La emisión de este miércoles de Gran Hermano Generación Dorada, comandada por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe, marcó un antes y un después en el certamen. Lo que se vivió en la gala de repechaje se trata de un verdadero "reseteo" total que obliga a los participantes a adaptarse.
La incorporación masiva de jugadores pone contra la espada y la pared a los jugadores que están aislados hace tres meses, exponiéndolos a un cambio de estrategia.
Por un lado, ingresaron 9 nuevos participantes con el beneficio de traer información fresca del exterior, un factor que fuerza a los "originales" a recalcular sus afinidades.
Por el otro, se concretó el regreso de Yipio Pintos y Lola Tomaszeuski a través del voto del público (elegidos de una lista de 14 eliminados) y de otros Brian Sarmiento y Andrea del Boca mediante el Golden Ticket otorgado por la producción.
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