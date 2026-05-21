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Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano: así fue la apasionante gala con 13 incorporaciones

Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano.

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Santiago del Moro

La emisión de este miércoles por la noche cambió por completo el esquema de juego: los participantes enfrentan un GH con 13 personas más.

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La emisión de este miércoles de Gran Hermano Generación Dorada, comandada por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe, marcó un antes y un después en el certamen. Lo que se vivió en la gala de repechaje se trata de un verdadero "reseteo" total que obliga a los participantes a adaptarse.

La incorporación masiva de jugadores pone contra la espada y la pared a los jugadores que están aislados hace tres meses, exponiéndolos a un cambio de estrategia.

Gran hermano martin fierro
Participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Por un lado, ingresaron 9 nuevos participantes con el beneficio de traer información fresca del exterior, un factor que fuerza a los "originales" a recalcular sus afinidades.

Por el otro, se concretó el regreso de Yipio Pintos y Lola Tomaszeuski a través del voto del público (elegidos de una lista de 14 eliminados) y de otros Brian Sarmiento y Andrea del Boca mediante el Golden Ticket otorgado por la producción.

repechaje gran hermano

Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano: minuto a minuto

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El primer contacto de los nuevos jugadores y reingresos con Santiago del Moro

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Así fue el reingreso de Andrea del Boca

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Andrea del Boca recibe el segundo Golden Ticket de Gran Hermano

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Mavinga le negó el Golden Ticket a Carmiña Masi: no vuelve a Gran Hermano

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Brian Sarmiento es el primer elegido de Gran Hermano: reingresa por Golden Ticket

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Así fue el regreso de Yipio Pintos a la casa más famosa

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Carmiña Masi quedó afuera del regreso al juego

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Lola Tomaszeuski vuelve a GH por decisión del público

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Yipio Pintos vuelve a la casa de Gran Hermano por el voto de la gente

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Kennys no vuelve a Gran Hermano

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Mariela Prieto, la esposa del Turco García, es el último nuevo ingreso

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Leandro Nigro es el octavo nuevo ingreso

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Tomy no regresa a la competencia

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Danelik no fue elegida por el público para volver a GH

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Nazareno Pompei tampoco vuelve al juego

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Brian Sarmiento no vuelve a Gran Hermano por repechaje

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Steffany Pereira, una influencer paraguaya, es la séptima incorporación

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Juan Carlos López (JC) es el sexto nuevo ingresante

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Así ingresó Charlotte Caniggia a la casa

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Tati Luna es otro nuevo ingreso

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La Maciel tampoco tendrá lugar en esta nueva etapa

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Nick Sícaro no vuelve al juego

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Lolo Poggio no reingresará a Gran Hermano

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Martín no vuelve a Gran Hermano

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Sebastián Cola es el cuarto nuevo ingresante

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Nenu López es el tercer nuevo ingreso

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Mavinga no fue elegida por el público: quedó afuera del reingreso

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Carlota no podrá volver a Gran Hermano: no fue elegida por el público

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Franco Poggio no volverá al juego

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Grecia Colmenares no vuelve a la casa

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Matías Hanssen es el segundo nuevo ingreso

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Charlotte Caniggia es el primer nuevo ingreso

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Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según las redes sociales

De acuerdo a los datos filtrados, la producción apostó fuerte por perfiles con alto rodaje mediático y mucha personalidad para sacudir la convivencia. La lista de celebridades incluye:

  • Charlotte Caniggia: Sin dudas, el nombre más rutilante de la filtración. La mediática promete descontrolar la casa con sus ocurrencias.

  • Mariela Prieto: La explosiva esposa del exfutbolista Claudio "Turco" García, conocida por no guardarse absolutamente nada.

  • Nenu López: Bailarina, influencer y exparticipante del Bailando, con un fuerte perfil en las plataformas digitales.

  • Tati Luna: La actual Miss Uruguay, quien aportará el toque de glamour e internacionalidad a la competencia.

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A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"

La gala de repechaje de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Quién regresa a Gran Hermano en el repechaje, según el primer boca de urna de Pabloschi

En medio de la expectativa por el reingreso de los exhermanitos, el foco se lo llevó Pabloshi. El reconocido usuario, famoso por su infalibilidad en los pronósticos de GH, lanzó un posteo que se viralizó en minutos y pateó el tablero, cambiando por completo las predicciones de los fandoms.

"Yipio, Carmiña y Brian #bocadeurna #granhermano", escribió en primera instancia, dejando en claro quiénes son los favoritos del público para reingresar.

Más tarde, añadió: "Danelik muy votada", haciendo referencia a que el regreso de la influencer podría estar más cerca de lo que todos creen.

repechaje
Camiña Masi | Brian Sarmiento | Lola Tomaszeuski | Danelik Galazán (participantes de Gran Hermano Generación Dorada)

Camiña Masi | Brian Sarmiento | Lola Tomaszeuski | Danelik Galazán (participantes de Gran Hermano Generación Dorada)

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El apasionado reencuentro de Brian Sarmiento con Danelik Galazan

Gran Hermano Generación Dorada no para de agitar el avispero mediático. En esta oportunidad, las miradas no se las llevó una pelea dentro de la convivencia, sino el eléctrico reencuentro que protagonizaron Brian Sarmiento y Danelik Galazán tras la reciente eliminación de la influencer tucumana del reality de Telefe.

Con un chape de novela frente a las cámaras y la firme promesa de una vuelta en conjunto a la casa, la pareja instaló un fuerte interrogante sobre el destino de su historia de amor y el rumbo que tomará el certamen de cara al inminente repechaje.

brian sarmiento

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