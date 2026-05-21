Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano: así fue la apasionante gala con 13 incorporaciones

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El apasionado reencuentro de Brian Sarmiento con Danelik Galazan

Gran Hermano Generación Dorada no para de agitar el avispero mediático. En esta oportunidad, las miradas no se las llevó una pelea dentro de la convivencia, sino el eléctrico reencuentro que protagonizaron Brian Sarmiento y Danelik Galazán tras la reciente eliminación de la influencer tucumana del reality de Telefe.

Con un chape de novela frente a las cámaras y la firme promesa de una vuelta en conjunto a la casa, la pareja instaló un fuerte interrogante sobre el destino de su historia de amor y el rumbo que tomará el certamen de cara al inminente repechaje.