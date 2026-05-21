Rating: cuánto midió el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano lideró el prime time pero quedó lejos de sus récords históricos. Cómo fue el minuto a minuto del rating del repechaje.
El esperado repechaje de Gran Hermano Generación Dorada le devolvió el liderazgo absoluto del prime time a Telefe tras dos días de ausencia. Con el masivo ingreso de los nuevos participantes, el programa conducido por Santiago del Moro se convirtió en lo más visto de la jornada, alcanzando picos de casi 13 puntos de rating.
Lo que se vivió en la gala de repechaje se trata de un verdadero "reseteo" total que obliga a los participantes a adaptarse: entraron nueve nuevos integrantes; volvieron dos eliminados por decisión del público y otros dos por el "Golden Ticket".
La incorporación masiva de jugadores pone contra la espada y la pared a los jugadores que están aislados hace tres meses, exponiéndolos a un cambio de estrategia.
La gala de este miércoles demostró que el formato mantiene su magnetismo intacto para traccionar audiencia en la televisión de aire, especialmente en los momentos de mayor tensión.
Cerca de las 23:00 horas, Telefe consolidó su dominio al marcar una amplia diferencia y sacarle más del doble de ventaja a El Trece, que se mantenía rezagado en los 5 puntos con su propuesta nocturna.
Rating: Gran Hermano y un liderazgo indiscutido, pero con sabor a poco
A pesar de haber ganado la franja con total comodidad con sus picos de 13 puntos de rating, y de aplastar a la competencia directa, las sonrisas en los pasillos de Martínez son moderadas.
Las planillas de encendido dejaron en evidencia que estos números quedaron muy lejos de las marcas históricas que supo registrar la edición anterior del reality, evidenciando un desgaste en el encendido general de la televisión abierta.
Ediciones anteriores rondaban esta cifra en casi todas las galas, con picos de casi 20 (e incluso a veces más) en noches especiales como la que ocurrió este miércoles.
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