image Rating: cuánto midió el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada

Cerca de las 23:00 horas, Telefe consolidó su dominio al marcar una amplia diferencia y sacarle más del doble de ventaja a El Trece, que se mantenía rezagado en los 5 puntos con su propuesta nocturna.

Rating: Gran Hermano y un liderazgo indiscutido, pero con sabor a poco

A pesar de haber ganado la franja con total comodidad con sus picos de 13 puntos de rating, y de aplastar a la competencia directa, las sonrisas en los pasillos de Martínez son moderadas.

Las planillas de encendido dejaron en evidencia que estos números quedaron muy lejos de las marcas históricas que supo registrar la edición anterior del reality, evidenciando un desgaste en el encendido general de la televisión abierta.

Ediciones anteriores rondaban esta cifra en casi todas las galas, con picos de casi 20 (e incluso a veces más) en noches especiales como la que ocurrió este miércoles.