Quién es Mariela Pietro, la esposa del Turco García que llegó a Gran Hermano
Casada desde hace casi tres décadas con el exfutbolista, aseguró que disfruta de la competencia y adelantó cómo será su personalidad dentro de la casa.
Mariela Pietro se convirtió en la última nueva participante presentada para ingresar a la casa de Gran Hermano. Con un perfil fuerte y una historia ligada al mundo del fútbol, la flamante jugadora ya comenzó a llamar la atención por su carácter frontal y competitivo.
Durante su presentación, habló sobre su extensa relación con Claudio 'Turco' García, con quien comparte una vida desde hace casi 30 años. Entre risas, se definió como una “botinera” y dejó en claro el lugar que ocupa el fútbol en su vida, al remarcar cuánto disfruta acompañar al exdelantero en su día a día.
Además, Mariela aseguró que uno de los aspectos que más la entusiasman del reality es la competencia. Al describirse, reconoció tener una personalidad intensa y avasallante, una característica que promete dar que hablar dentro del juego.
“Me gusta mucho la competencia, me gusta mucho el programa. Tengo una personalidad un poco avasallante. Soy buena persona, que eso es lo más importante. La casa de Gran Hermano significa un desafío increíble. Vengo a jugar, vengo a pasarla lindo y a competir”, manifestó.
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