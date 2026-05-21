Tras salir de Gran Hermano, Danelik Galazán confirmó que ya tuvo sexo con Brian Sarmiento

danelik brian

Así se enteraba Brian que Gran Hermano le otorgó un Golden Ticket

Polémico como pocos, el exfutbolista fue elegido por el dueño de la casa más famosa del país para volver al juego y reinsertarse en una competencia que lo vio reírse, enamorarse y enfurecerse. Cabe señalar, que Sarmiento vuelve habiendo concretado un vínculo con Danelik.

Ahora, deberá hacer valer el premio de la producción y poner toda la carne al asador para avanzar en la competencia.

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