Tras salir de Gran Hermano, Danelik Galazán confirmó que ya tuvo sexo con Brian Sarmiento
Además de referirse al repechaje de GH, la influencer tucumana confirmó que su relación con el exfutbolista avanza a pasos agigantados.
Antes de que se conociese que Danelik Galazán no fue elegida por el público para reingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la influencer tucumana mantuvo un diálogo con Daniela Celis, quien no dudó en ir al grano y preguntarle si ya había tenido sexo con Brian Sarmiento: "Pasó, pasó, pasó", confirmó Dane.
Y añadió: "Igual estamos... no puedo contar, no puedo contar muchas cosas, pero sí, vamos, vamos encaminando algo", continuó indicando, al mismo tiempo que afirmó que "ya hay un vínculo" y que son "exclusivos", es decir, ninguno de los dos tiene permitido estar con otra persona.
En este sentido, continuó: "Sí, o sea, es que en realidad está como blanqueándose, estamos hablándolo. Yo como que recibí mucha info desde que salí de la casa, pero sí, nada, es como que estamos hablando eso y él está re intenso. Él está re intenso con el tema".
"Yo re quiero estar con él, pero me tengo que sentar bien a que pongamos las cartas en la mesa, porque yo quiero darlo todo. Yo también estoy enganchada, pero él lo está dando todo. Lo amo, lo está dando todo", sostuvo la tucumana, antes de saber que Brian recibiría un Golden Ticket para reingresar al juego.
De hecho, antes de la noticia, sostuvo: "Cualquiera de los dos que entre es una victoria y vamos a estar de afuera haciéndonos el aguante".
Así se enteraba Brian que Gran Hermano le otorgó un Golden Ticket
Polémico como pocos, el exfutbolista fue elegido por el dueño de la casa más famosa del país para volver al juego y reinsertarse en una competencia que lo vio reírse, enamorarse y enfurecerse. Cabe señalar, que Sarmiento vuelve habiendo concretado un vínculo con Danelik.
Ahora, deberá hacer valer el premio de la producción y poner toda la carne al asador para avanzar en la competencia.
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