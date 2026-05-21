Sorpresas en Gran Hermano: quiénes fueron los elegidos para regresar con Golden Ticket
Entre los regresos confirmados, un ofrecimiento inédito del Big cambió el rumbo de la noche y terminó generando una inesperada vuelta a la casa.
La primera gran definición de la noche llegó con la entrega de los Golden Ticket. El primer nombre anunciado por la voz de Gran Hermano fue el de Brian Sarmiento, quien no ocultó su emoción al escuchar la noticia; mientras que para el final se esperaba una bomba total.
Apenas fue confirmado, celebró eufórico, abrazó a sus compañeros en el estudio y salió corriendo rumbo al vehículo que lo esperaba para regresar a la casa más famosa del país.
“¡No lo puedo creer!”, lanzó entre festejos el exfutbolista, completamente movilizado por la oportunidad de volver al juego y reinsertarse en la competencia.
Un Golden Ticket inédito y una decisión que cambió todo en Gran Hermano
Cuando parecía que la gala seguía su curso habitual, la voz del Big irrumpió con un anuncio inesperado y sin antecedentes en el reality. Tras la fuerte controversia protagonizada por Carmiña Masi, señalada por expresiones racistas hacia Jenny Mavinga, Gran Hermano decidió ofrecerle un Golden Ticket condicionado a una única condición: la aprobación de su compañera.
La propuesta sorprendió tanto al estudio como a los participantes. Si bien la congoleña aceptó las disculpas de la paraguaya y dejó en claro que no guardaba rencor, fue tajante respecto a una posible vuelta al juego. “Acepto las disculpas, pero no quiero que vuelva”, habría expresado al momento de tomar la decisión, bajándole el pulgar definitivo al reingreso.
Ante la negativa y la baja definitiva de Carmiña, el reality activó un reemplazo inesperado: el regreso de Andrea del Boca, una decisión que rápidamente despertó polémica entre el fandom y en redes sociales.
La controversia gira en torno a que, desde su eliminación, Andrea no participó de los debates oficiales ni pasó por el estudio para confirmar públicamente su postulación al repechaje, como sí hicieron otros exjugadores. Sin embargo, sí se mostró activa junto a excompañeros y compartiendo contenido en redes sociales, lo que alimentó cuestionamientos sobre las condiciones de su regreso al reality.
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