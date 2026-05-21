Sorpresas en Gran Hermano: quiénes fueron los elegidos para regresar con Golden Ticket

La propuesta sorprendió tanto al estudio como a los participantes. Si bien la congoleña aceptó las disculpas de la paraguaya y dejó en claro que no guardaba rencor, fue tajante respecto a una posible vuelta al juego. “Acepto las disculpas, pero no quiero que vuelva”, habría expresado al momento de tomar la decisión, bajándole el pulgar definitivo al reingreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2057292450499101035&partner=&hide_thread=false Mavinga tomó la decisión y Carmiña no volverá a la casa



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Ante la negativa y la baja definitiva de Carmiña, el reality activó un reemplazo inesperado: el regreso de Andrea del Boca, una decisión que rápidamente despertó polémica entre el fandom y en redes sociales.

La controversia gira en torno a que, desde su eliminación, Andrea no participó de los debates oficiales ni pasó por el estudio para confirmar públicamente su postulación al repechaje, como sí hicieron otros exjugadores. Sin embargo, sí se mostró activa junto a excompañeros y compartiendo contenido en redes sociales, lo que alimentó cuestionamientos sobre las condiciones de su regreso al reality.