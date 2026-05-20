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Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la gala

Santiago del Moro

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.
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La emisión de este miércoles por la noche cambiará por completo el esquema de juego: los participantes se preparan para 13 ingresos en GH.

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La emisión de este miércoles de Gran Hermano Generación Dorada, comandada por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe, marcará un antes y un después en el certamen. Lo que se vivirá en la gala de repechaje se anticipa como un "reseteo" total que obligará a los participantes a adaptarse.

Cabe señalar que la dinámica de la casa cambiará radicalmente con una masiva incorporación de jugadores.

Gran hermano martin fierro
Participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Por un lado, ingresarán 9 nuevos participantes con el beneficio de traer información fresca del exterior, un factor que forzará a los "originales" a recalcular sus afinidades.

Por el otro, se concretará el regreso de 2 exhermanitos a través del voto del público (elegidos de una lista de 14 eliminados) y de otros 2 exparticipantes mediante el Golden Ticket otorgado por la producción.

El clima de expectativa viene creciendo desde la gala previa, donde los jugadores que siguen en carrera debieron exponer sus cartas y votar cara a cara a quiénes extrañaban más. Tras ese veredicto, quedó en evidencia que los regresos más codiciados dentro de la casa son los de Martín, Lucero, Lola, Lolo Poggio y Danelik Galazán.

Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano: minuto a minuto

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Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según las redes sociales

De acuerdo a los datos filtrados, la producción apostó fuerte por perfiles con alto rodaje mediático y mucha personalidad para sacudir la convivencia. La lista de celebridades incluye:

  • Charlotte Caniggia: Sin dudas, el nombre más rutilante de la filtración. La mediática promete descontrolar la casa con sus ocurrencias.

  • Mariela Prieto: La explosiva esposa del exfutbolista Claudio "Turco" García, conocida por no guardarse absolutamente nada.

  • Nenu López: Bailarina, influencer y exparticipante del Bailando, con un fuerte perfil en las plataformas digitales.

  • Tati Luna: La actual Miss Uruguay, quien aportará el toque de glamour e internacionalidad a la competencia.

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A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"

La gala de repechaje de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Quién regresa a Gran Hermano en el repechaje, según el primer boca de urna de Pabloschi

En medio de la expectativa por el reingreso de los exhermanitos, el foco se lo llevó Pabloshi. El reconocido usuario, famoso por su infalibilidad en los pronósticos de GH, lanzó un posteo que se viralizó en minutos y pateó el tablero, cambiando por completo las predicciones de los fandoms.

"Yipio, Carmiña y Brian #bocadeurna #granhermano", escribió en primera instancia, dejando en claro quiénes son los favoritos del público para reingresar.

Más tarde, añadió: "Danelik muy votada", haciendo referencia a que el regreso de la influencer podría estar más cerca de lo que todos creen.

repechaje
Camiña Masi | Brian Sarmiento | Lola Tomaszeuski | Danelik Galazán (participantes de Gran Hermano Generación Dorada)

Camiña Masi | Brian Sarmiento | Lola Tomaszeuski | Danelik Galazán (participantes de Gran Hermano Generación Dorada)

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El apasionado reencuentro de Brian Sarmiento con Danelik Galazan

Gran Hermano Generación Dorada no para de agitar el avispero mediático. En esta oportunidad, las miradas no se las llevó una pelea dentro de la convivencia, sino el eléctrico reencuentro que protagonizaron Brian Sarmiento y Danelik Galazán tras la reciente eliminación de la influencer tucumana del reality de Telefe.

Con un chape de novela frente a las cámaras y la firme promesa de una vuelta en conjunto a la casa, la pareja instaló un fuerte interrogante sobre el destino de su historia de amor y el rumbo que tomará el certamen de cara al inminente repechaje.

brian sarmiento

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