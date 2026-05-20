Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la gala

Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según las redes sociales
De acuerdo a los datos filtrados, la producción apostó fuerte por perfiles con alto rodaje mediático y mucha personalidad para sacudir la convivencia. La lista de celebridades incluye:
-
Charlotte Caniggia: Sin dudas, el nombre más rutilante de la filtración. La mediática promete descontrolar la casa con sus ocurrencias.
Mariela Prieto: La explosiva esposa del exfutbolista Claudio "Turco" García, conocida por no guardarse absolutamente nada.
Nenu López: Bailarina, influencer y exparticipante del Bailando, con un fuerte perfil en las plataformas digitales.
Tati Luna: La actual Miss Uruguay, quien aportará el toque de glamour e internacionalidad a la competencia.
Dejá tu comentario