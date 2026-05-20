Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según las redes sociales: nombres, fotos y datos

Streamers, "bombas" internacionales y los misteriosos NN

Además de las caras conocidas de la televisión local, la cuenta especializada completó el casillero de los 9 ingresantes con creadores de contenido y perfiles que prometen dar que hablar frente a las cámaras:

"Leandro Nigro, Streamer y Tiktoker, y Steffi Pereira, estrella y bomba paraguaya. ¡Los últimos dos nombres que me faltaban que ingresan hoy a #GranHermano!", reveló la cuenta sobre el cierre de la tarde.

A ellos se sumarían Sebastián Cola Almeida y un llamativo participante que capturó la atención de los usuarios por su curioso video de presentación: Juan Carlos. "El que me pasaron que entra hoy se llama Juan Carlos y sube este contenido", detalló @MundoFamososOk junto a un clip que se volvió viral en el que se ve al hombre jugando al padel con el torso al descubierto y un short sumamente ajustado.

image Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

image Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

El noveno pasajero de esta lista sería Matías Hanssen, catalogado por el momento como el "estricto NN" de la edición: "Otro nombre que ingresa hoy, ¡no encontré su Instagram! Pero eso", bromearon desde la cuenta de filtraciones.

A partir de las 22:30, Santiago del Moro tendrá la tarea de confirmar si esta lista tuitera es idéntica a la oficial o si el programa guardó un último as bajo la manga para sorprender tanto a los aislados como a los televidentes.