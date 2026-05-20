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Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según las redes sociales: nombres, fotos y datos

Espectáculos

El reality más famoso de Telefe tiene este miércoles el esperado ingreso de nuevos participantes. La cuenta @MundoFamososOk filtró quiénes serían.

Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para un verdadero terremoto. Tras dos días de ausencia en la pantalla de Telefe debido a los Martín Fierro y la Copa Libertadores, el reality regresa este miércoles con su gala más esperada: el repechaje.

Aunque la producción intentó mantener los nombres bajo siete llaves, las redes sociales hicieron de las suyas y en las últimas horas se filtraron las identidades y perfiles de los 9 participantes que cruzarían la famosa puerta.

La encargada de hacer estallar la bomba en X (ex Twitter) fue la conocida cuenta de espectáculos @MundoFamososOk, que durante toda la jornada estuvo publicando fotos, videos y datos precisos de los nuevos integrantes del juego, combinando figuras del espectáculo, mediáticos y algunos "estrictos desconocidos".

Los famosos que ingresarían a Gran Hermano Generación Dorada

De acuerdo a los datos filtrados, la producción apostó fuerte por perfiles con alto rodaje mediático y mucha personalidad para sacudir la convivencia. La lista de celebridades incluye:

  • Charlotte Caniggia: Sin dudas, el nombre más rutilante de la filtración. La mediática promete descontrolar la casa con sus ocurrencias.

  • Mariela Prieto: La explosiva esposa del exfutbolista Claudio "Turco" García, conocida por no guardarse absolutamente nada.

  • Nenu López: Bailarina, influencer y exparticipante del Bailando, con un fuerte perfil en las plataformas digitales.

  • Tati Luna: La actual Miss Uruguay, quien aportará el toque de glamour e internacionalidad a la competencia.

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Qui&eacute;nes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano seg&uacute;n la cuenta @MundoFamososOk

Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

Streamers, "bombas" internacionales y los misteriosos NN

Además de las caras conocidas de la televisión local, la cuenta especializada completó el casillero de los 9 ingresantes con creadores de contenido y perfiles que prometen dar que hablar frente a las cámaras:

"Leandro Nigro, Streamer y Tiktoker, y Steffi Pereira, estrella y bomba paraguaya. ¡Los últimos dos nombres que me faltaban que ingresan hoy a #GranHermano!", reveló la cuenta sobre el cierre de la tarde.

A ellos se sumarían Sebastián Cola Almeida y un llamativo participante que capturó la atención de los usuarios por su curioso video de presentación: Juan Carlos. "El que me pasaron que entra hoy se llama Juan Carlos y sube este contenido", detalló @MundoFamososOk junto a un clip que se volvió viral en el que se ve al hombre jugando al padel con el torso al descubierto y un short sumamente ajustado.

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Qui&eacute;nes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano seg&uacute;n la cuenta @MundoFamososOk

Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

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Qui&eacute;nes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano seg&uacute;n la cuenta @MundoFamososOk

Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

El noveno pasajero de esta lista sería Matías Hanssen, catalogado por el momento como el "estricto NN" de la edición: "Otro nombre que ingresa hoy, ¡no encontré su Instagram! Pero eso", bromearon desde la cuenta de filtraciones.

A partir de las 22:30, Santiago del Moro tendrá la tarea de confirmar si esta lista tuitera es idéntica a la oficial o si el programa guardó un último as bajo la manga para sorprender tanto a los aislados como a los televidentes.

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Qui&eacute;nes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano seg&uacute;n la cuenta @MundoFamososOk

Quiénes entran hoy en el repechaje de Gran Hermano según la cuenta @MundoFamososOk

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