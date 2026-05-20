Dieron por muerto a un ex Gran Hermano y tuvo que salir a desmentirlo: "No hagan más eso"
Una falsa noticia que involucrá a un ex GH comenzó a circular durante las últimas horas y generó preocupación entre seguidores y amigos del mediático.
Las redes sociales volvieron a quedar en el centro de la polémica luego de que se viralizara una fake news sobre la supuesta muerte de un reconocido exparticipante de Gran Hermano. La información comenzó a replicarse rápidamente y provocó alarma entre quienes siguen su carrera, hasta que el propio protagonista decidió aparecer públicamente para llevar tranquilidad.
Se trata de Emma Vich, quien utilizó sus historias de Instagram para desmentir categóricamente el rumor.
“Hola gente estoy vivo. Si ven las noticias que dicen que pasé al otro lado... ¡Estoy vivo!”, expresó el influencer cordobés en el video que compartió. Además, el ex finalista de Gran Hermano cuestionó este tipo de publicaciones falsas y habló del impacto que generan.
“No a ese tipo de mentiras y fakes news, porque son horribles. Hay familia atrás, hay amigos, hay gente...”, sostuvo.
Más adelante, Emma explicó que actualmente se encuentra en Buenos Aires trabajando y enfocado en nuevos proyectos laborales.
“Chicos estoy en Buenos Aires, estoy bien, estoy haciendo contenido y estoy haciendo laburos. O sea, fin. Beso. Gracias a la gente que me escribió y se preocupó. Pero no hagan más eso, no está bueno”, concluyó.
Emma ganó gran popularidad tras su participación en la edición 2023 del reality conducido por Santiago del Moro, donde logró llegar hasta la final junto a Bautista Mascia.
La situación generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a compartir capturas y mensajes preocupados por la supuesta noticia. Incluso varios seguidores admitieron haber creído la información durante algunos minutos, hasta que el propio Emma apareció en cámara para aclarar lo sucedido.
No es la primera vez que una figura vinculada al mundo del espectáculo o los realities queda envuelta en este tipo de fake news. En los últimos años, distintos famosos debieron salir públicamente a desmentir rumores similares que rápidamente toman fuerza en plataformas digitales y generan preocupación entre familiares, amigos y fanáticos.
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