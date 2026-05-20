Dieron por muerto a un ex Gran Hermano y tuvo que salir a desmentirlo: "No hagan más eso"

“Chicos estoy en Buenos Aires, estoy bien, estoy haciendo contenido y estoy haciendo laburos. O sea, fin. Beso. Gracias a la gente que me escribió y se preocupó. Pero no hagan más eso, no está bueno”, concluyó.

emma vich muerto

Emma ganó gran popularidad tras su participación en la edición 2023 del reality conducido por Santiago del Moro, donde logró llegar hasta la final junto a Bautista Mascia.

La situación generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a compartir capturas y mensajes preocupados por la supuesta noticia. Incluso varios seguidores admitieron haber creído la información durante algunos minutos, hasta que el propio Emma apareció en cámara para aclarar lo sucedido.

No es la primera vez que una figura vinculada al mundo del espectáculo o los realities queda envuelta en este tipo de fake news. En los últimos años, distintos famosos debieron salir públicamente a desmentir rumores similares que rápidamente toman fuerza en plataformas digitales y generan preocupación entre familiares, amigos y fanáticos.