Repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano: a qué hora ver la gala y cómo será
Una noche por demás emocionante tendrá lugar este miércoles en la pantalla de Telefe: vuelven 4 exparticipantes a GH e ingresan 9 nuevos jugadores.
La noche de repechaje en Gran Hermano Generación Dorada promete ser un verdadero terremoto para la convivencia. Con la conducción de Santiago del Moro en el prime time de Telefe, la casa se prepara para un "reseteo" absoluto que dejará obsoletas todas las estrategias vigentes.
Repechaje e ingresos nuevos: cómo será la gala de esta noche
La casa recibirá una oleada masiva de participantes que cambiará drásticamente la dinámica del juego. En total, se espera la incorporación de:
-
9 nuevos participantes: caras completamente nuevas que entrarán a jugar con la ventaja de conocer el afuera, obligando a los "originales" a reconfigurar sus alianzas.
2 exhermanitos por el voto del público: de los 14 eliminados que están en placa positiva, la gente elegirá a dos para darles una segunda oportunidad.
2 exhermanitos por el Golden Ticket: dos expulsados más tendrán su pasaporte de regreso gracias a este beneficio especial de la producción.
En la previa, los jugadores que siguen en competencia tuvieron que exponerse y votar públicamente a quiénes de sus excompañeros querían ver de regreso. Los nombres que resonaron con más fuerza en la casa fueron Martín, Lucero, Lola, Lolo Poggio y la reciente eliminada, Danelik Galazán.
El factor Danelik y Brian Sarmiento
La última eliminación de Danelik —en un mano a mano picantísimo contra Eduardo Carrera— dejó el clima caldeado y desató un fuerte cruce entre los bandos de la casa. Afuera, su fogoso reencuentro con el exfutbolista Brian Sarmiento generó muchísima repercusión y ambos se perfilan como fuertes candidatos en el voto del público para concretar una vuelta explosiva.
Las encuestas en redes sociales (especialmente en X) están ardiendo con márgenes muy ajustados. Se viene una noche de puro impacto donde se baraja y se da de nuevo.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"
La gala de repechaje de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario