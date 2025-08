Rufina eligió quedarse a vivir con la China Suárez en Turquía: la palabra de Nicolás Cabré

El actor también subrayó que fue una decisión tomada por la propia Rufina y que él la acompaña sin reproches: “No es que va a ver un poco más a mamá que a papá. Papá está feliz. Mi tarea es quitarle el peso de encima a esa elección”.

La familia le ofreció distintas opciones y la adolescente eligió comenzar una nueva etapa en Estambul. Según Cabré, su hija viajará de forma alternada, aunque en este momento su rutina está en Turquía, donde también cursará el colegio. “Admiro que tenga las bolas para encarar esta aventura. Irse del país, conocer gente nueva… todo esto es una aventura”, señaló con orgullo.

Ante la consulta sobre si la ve feliz, Cabré fue tajante: “Sí. Si no, no estaría tan tranquilo. Rufi es el amor de mi vida. La siento cuidada, de eso no hay dudas. Hay armonía. Si la sintiera descuidada, no pasaría nada de lo que pasa”.

Nicolas Cabre permiso china

La convivencia de Rufina con los hijos de la China e Icardi coincide con un momento tenso entre el delantero y sus propias hijas, fruto de su relación con Wanda Nara. En medio de ese escenario, la decisión de la niña de permanecer en Turquía sumó una nueva arista a la dinámica familiar de los protagonistas.

Cabré, por su parte, mostró madurez y empatía ante la situación, dejando en claro que lo importante es que su hija esté bien y que pueda vivir su experiencia en el exterior con tranquilidad y libertad.