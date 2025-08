Jorge Rial reveló que un famoso conductor compró su Martín Fierro de Oro

Embed - JORGE RIAL OPINÓ DE TODO: Polémica de los Martín Fierro, el ataque a Ventura y las deudas de Tinelli

Más allá de su actual desinterés, el periodista aclaró que su enojo siempre fue con la organización, no con el galardón en sí: “Siempre dividí el premio de la televisión de APTRA. A mí me enojaba APTRA por la desprolijidad, algunas ternas… Después, el Martín Fierro es bárbaro”.

En esa misma línea, aclaró que su enfrentamiento con Luis Ventura quedó atrás y evitó responsabilizarlo por las polémicas pasadas: “A Luis no lo juzgo. No sé cómo es la gestión, ¡qué sé yo! Yo no estoy en APTRA. Renuncié en los 80, nunca más estuve ahí”.

Nicolas repetto.jpg

Pero lo más llamativo llegó sobre el final, cuando Rial soltó sin filtro: “Es cierto que el primer Martín Fierro de Oro se compró, el de (Nicolás) Repetto. No estaba Ventura como presidente, aclaro por las dudas”. La referencia fue directa a la estatuilla que Repetto recibió en 1991 por su exitoso programa Fax, y que se suma a otra que obtuvo en 2000 por Sábado Bus.

La acusación dejó abierta una vieja herida en el mundo del espectáculo, donde desde hace años circulan versiones sobre premios arreglados o manipulados. Rial, con su estilo frontal, decidió terminar con el silencio y dar el nombre del que, según él, protagonizó el primer gran escándalo de los Martín Fierro.