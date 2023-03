Santiago Artemis: "Logré abrir puertas para muchos chicos en un ecosistema que no encajaban"

El mediático tiene una equipo que lo ayuda para producir sus contenidos: "Nunca imaginé que mi identidad se usaría de forma colectiva, pero eso tampoco sucede sin querer, sino que tengo una decisión concreta".

Sus performances con tacos, can can blanco, los lazos, el tul, los sombreros que son infaltables en su atuendo, y la mediatización lo caracterizan con una forma disruptiva entre la industria nacional e internacional y que lo llevó a vestir entre otras estrellas a la cantante Katy Perry.

"Mi look no es pensado, es super rápido. No es tan difícil para mi de crearlo", destacó Artemis que se muestra fresco, vital, y que se comunica en "espanglish" en lo cotidiano.