Santiago del Moro respondió a las críticas de Wanda Nara

wanda nara del moro masterchef

Wanda Nara también se encargó de replicar varios posteos en los que la elogiaban directamente, sin hacer ninguna referencia a su colega. “Wanda tratando de ‘muertos de hambre’ al jurado. ¿Vieron los que criticaban? Necesitaba tiempo para soltarse”, decía una seguidora. “Amigo, defenestraron a Wanda diciendo qué carajo hacía en Masterchef y para mí hizo alto laburo”, publicó otra. “Puedo decir que Wanda le pone toda la onda a conducir Masterchef. Como que pareciera que empatiza con los concursantes”, comentó alguien más.

Luego de llegar de sus vacaciones, Santiago fue consultado sobre los mensajes en su contra que la conductora compartió en sus redes. “Con ella tengo la mejor. No pasa nada”, le dijo el presentador a Alejandro Castello, cronista del ciclo LAM que encabeza Ángel de Brito por la pantalla de América.

Cuando le consultó si había visto el ciclo de cocina, Del Moro respondió: “Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta Masterchef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor”. Respecto a los tuits que había compartido su colega, señaló: “No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa”.