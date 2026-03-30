"Amor narcótico", el tema de Tamara Paganini: la canción que fue un hit por el baile y el clip de despedida

De la fobia a la resiliencia: el regreso de "La India"

Ese mundo exterior que la esperaba afuera de la casa no fue un cuento de hadas. Tras su salida, el nivel de fama y acoso fue tan extremo que la sumió en el pánico. Llegó a vivir camuflada con gorros y hasta una barba postiza para poder caminar por la calle sin ser agredida o acosada por los fanáticos.

Años de profunda depresión, una desgastante batalla legal de 13 años contra el canal y la trágica pérdida de sus hijos mellizos marcaron su alejamiento de los medios. Sin embargo, la mujer de 52 años que hoy vuelve a cruzar las puertas de Gran Hermano es una versión sanada y resiliente.

"Toqué tanto fondo que fui al psicólogo y ahora soy increíblemente fuerte", confesó recientemente, asegurando estar lista para ir "por todo" y sin temor a las críticas. Con sus heridas cerradas y habiendo hecho las paces con su historia, Tamara Paganini está de regreso, y la televisión vuelve a rendirse a sus pies.