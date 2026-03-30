Es oficial: Tamara Paganini vuelve a Gran Hermano en reemplazo de Mavinga

El tablero de estrategias en la casa más famosa del país acaba de sufrir un sismo inesperado. Tras la renuncia voluntaria de Jenny Mavinga, el misterio sobre quién ocuparía esa vacante de poder en Gran Hermano: Generación Dorada finalmente ha sido revelado. Aunque durante los últimos días el nombre de Graciela Alfano cobró una fuerza inusitada en las redes sociales, la realidad terminó siendo un golpe de nostalgia y autoridad para el formato: Tamara Paganini es la elegida para reingresar al juego.