Quién es Tamara Paganini: la cruda historia de la ex Gran Hermano que regresa a la casa

¿Por qué asegura que el reality le "arruinó la vida"?

La salida del aislamiento fue un golpe durísimo para Tamara. Lejos de disfrutar la popularidad, no pudo soportar el acoso mediático y la agresividad de sus detractores.

El hostigamiento en la calle: Sufrió agresiones verbales y físicas constantes. Llegó a relatar que personas se le cruzaban en la vía pública para insultarla y escupirle en la cara.

Problemas económicos: La mala fama le cerró puertas laborales. "No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre (...) Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer", confesó.

Conflicto legal: Terminó iniciando acciones legales contra el canal, exigiendo disculpas por lo que ella consideró "ediciones maliciosas" que perjudicaron su imagen pública de forma irreversible.

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¿Qué pasó con el dinero de su premio?

Al salir en el segundo lugar, Tamara se hizo acreedora de 39.000 pesos, que en la época del "1 a 1" equivalían a la misma cantidad en dólares. Su principal sueño era comprarle una casa a sus padres para mejorar su calidad de vida.

"Para comprarles una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que la inviertan. Invirtieron en el 2001, imaginate cómo les fue. La plata de GH desapareció así".

El estallido social y económico de Argentina en 2001 pulverizó los ahorros y la inversión de su familia, dejándola sin el fruto de su paso por el programa.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Para escapar del calvario porteño, Tamara Paganini se refugió en la provincia de Córdoba, donde logró reconstruir su vida lejos de las cámaras. Durante muchos años se desempeñó en el área de fidelización de pacientes para un laboratorio médico.

Hoy, más madura y reconciliada con su pasado, se muestra muy activa en su cuenta de Instagram. Se presenta formalmente como productora y actriz, y conduce su propio programa de streaming. Tras 25 años de mantener una relación de amor y odio con el formato, esta noche volverá a cruzar las puertas de la casa que cambió su vida para siempre.