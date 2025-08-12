Separación confirmada: aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su relación

image

Confirman la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

A estos gestos en redes se suma otro detalle que no pasó desapercibido: Anderson ya no estaría usando su alianza de casada y además evita brindar declaraciones a los cronistas. En medio de estos rumores de crisis, la modelo publicó un video desde una cancha de básquet, luciendo una remera blanca sin corpiño, lo que desató una ola de críticas por parte de sus seguidores, aunque también recibió el apoyo de varias figuras públicas, entre ellas Wanda Nara.