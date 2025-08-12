Reapareció Nicolás Cabré junto a Rufina tras volver de Turquía: "Los vieron en..."
El actor tomó una decisión para alejarse durante un tiempo de lo mediático y preservarla a su hija de lo mediático.
Nicolás Cabré sorprendió con una decisión familiar que generó comentarios en el mundo del espectáculo. Tras el regreso de su hija Rufina a la Argentina, luego de pasar unas semanas con su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi en Turquía, el actor eligió alejarse de lo mediático y compartir tiempo de calidad con su hija en un entorno tranquilo, lejos de las cámaras.
“Se comentó mucho porque volvió Rufina, cuando decían que iban a empezar las clases”, contó Pampito este lunes en Puro Show, mientras relataba el reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos, en un vuelo al que se sumó la pequeña a último momento para aprovechar un poco más de tiempo con ellos.
En ese contexto, Pochi reveló: “Rufina se fue a Córdoba con Cabré, me dijeron que los vieron en el Aeropuerto de Córdoba”. A lo que el conductor sumó: “La información que yo tengo es que lo de ella sigue en pie, va a vivir en Turquía, va a empezar las clases. Pero volvió porque decidieron que ella viajara para que esté un tiempito con su papá”.
Así se conoció la forma en la que Cabré eligió cuidar a su hija en este contexto: viajar con ella a Córdoba, provincia natal de su actual pareja, Rocío Pardo, con quien además planea casarse próximamente. En un entorno más tranquilo y familiar, el actor aprovecha estos días “extra” con su hija, mientras ambos se preparan para una nueva etapa.
La palabra de Nicolás Cabré sobre su hija Rufina
"Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones”, le expresó el actor a Catalina Dlugi en los últimos días, al referirse a la libertad de elección que le da a su única hija, incluso si eso implica una separación física por el proyecto de instalarse a vivir en Turquía. Y agregó: “Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo, pero ella tiene libertad de decidir".
"No va a ser fácil, pero la vida es así”, reflexionó. Con el foco puesto en el bienestar de Rufina, Cabré dejó en claro que el futuro aún está abierto: "Lo único que importa es ella… La acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”.
