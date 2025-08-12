Reapareció Nicolás Cabré junto a Rufina tras volver de Turquía: "Los vieron en..."

nicolas-cabre-con-su-novia-y-su-hija-rufina-2039933.jpg

La palabra de Nicolás Cabré sobre su hija Rufina

"Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones”, le expresó el actor a Catalina Dlugi en los últimos días, al referirse a la libertad de elección que le da a su única hija, incluso si eso implica una separación física por el proyecto de instalarse a vivir en Turquía. Y agregó: “Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo, pero ella tiene libertad de decidir".