Ximena Capristo visitó a Silvina Luna en el hospital y contó cómo fue el reencuentro

Y detalló: "Estuve con Silvina. La abracé mucho, la besé. Yo quiero que me vea fuerte, que no me vea angustiada, ni mal. Somos nosotros los que le tenemos que dar fuerza. Ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Tenemos la fe de que va a salir adelante, ella estuvo muy grave".

En este contexto, Ximena Capristo indicó: “Me cuesta hablar de este tema y no soy nadie para dar un parte médico de esto. Sí se encarga el Hospital Italiano, su hermano se encarga de ella. Me da mucha bronca porque es una mina buena, una mina de fierro, una mina luchadora”.

Al ser consultada por la situación de Aníbal Lotocki, la modelo comentó: "Tiene que estar preso, muy tarde llegó la Justicia”, sostuvo frente a la cámara.

De acuerdo al último parte médico, Silvina Luna se encuentra "lúcida y con signos vitales estables", y agregaron que "mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular. Debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”.