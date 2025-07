El llamativo halago de Gustavo Conti a la China Suárez: cómo reaccionó Ximena Capristo

like conti a la china.jpg

"¿Te estás haciendo la boluda o cuando lo viste...?", le consultó la conductora del ciclo SQP, a lo que la morocha le manifestó: "Es que no lo vi, pero no me molesta a mí que comente cosas a las demás", reveló con total seguridad.

De inmediato, el panel le consultó a Yanina que haría si Diego Latorre, su marido, comentara algo de esa índole, y ella lanzó: "Le corto los diez dedos, porque me deja como una pelotuda, que es perfecta lo sabemos todos, pero es de pajero".

Ximena, volvió a meter un bocadillo y volvió a dejar en claro su postura ante los me gusta o comentarios de su marido y padre de su hijo: "A mí no me molesta".

Las reacciones al comentario de Gustavo Conti en la publicación de la China Suarez

Las reacciones al comentario que Gustavo Conti dejó en la última imagen de la China Suárez desde Turquía no tardaron en llegar. Apenas los usuarios notaron la interacción, las redes se llenaron de mensajes con tono irónico y advertencias dirigidas al actor.

Muchos salieron en defensa de su esposa, Ximena Capristo, y no dudaron en señalar lo inapropiado del gesto: “La Negra te mata”, “Ni a tu mujer le comentás tanto” y “Alguien quiere separarse”, fueron algunas de las respuestas más picantes que se multiplicaron en la publicación.

