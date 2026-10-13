Telefe levanta MasterChef Celebrity en pleno éxito y por una razón inusitada: los motivos
El programa que conduce Wanda Nara sufre un cambio de programación pese al gran éxito de rating. Cómo queda la grilla del canal.
MasterChef Celebrity se consolidó como uno de los pilares fundamentales del prime time de Telefe, cosechando noche a noche elevados picos de audiencia y liderando de manera holgada su franja horaria, por lo que su inminente salida del aire no dejó de llamar la atención y hasta generar algun malestar en los fans.
Sin embargo, los fanáticos del certamen culinario deberán esperar un día más para ver una nueva gala, de cara a la próxima eliminación: este jueves 15 de octubre el programa no saldrá al aire.
La decisión de la señal de las tres pelotas responde a una situación de fuerza mayor vinculada a los derechos de transmisión deportiva y al reordenamiento de la grilla televisiva.
La Copa Libertadores adueña la pantalla de Telefe y no sale MasterChef Celebrity
La razón de la levantar de manera excepcional la emisión de MasterChef Celebrity es el cruce internacional de Estudiantes de La Plata, que disputará el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.
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Horario del partido: La transmisión oficial comenzará minutos antes de las 21:30, hora pactada para el pitazo inicial en la pantalla de Telefe.
Solapamiento directo: Dado que el compromiso en el certamen continental se extenderá hasta pasadas las 23:15 —sumado al tiempo de análisis posterior y vestuarios—, el evento ocupa directamente la franja de las 22:15, horario habitual de inicio del ciclo que conduce Wanda Nara.
Para cuidar el formato y evitar recortes o salidas al aire a horarios marginales cerca de la medianoche, las autoridades de programación del canal prefirieron levantar por completo la entrega del jueves. Y de esta manera, los seguidores del ciclo deberán esperar hasta el próximo domingo aunque todavía se desconoce si será gala de eliminación o si también se demora la nueva salida del reality.
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