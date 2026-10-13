Telefe levanta MasterChef Celebrity en pleno éxito y por una razón inusitada: los motivos

Horario del partido: La transmisión oficial comenzará minutos antes de las 21:30 , hora pactada para el pitazo inicial en la pantalla de Telefe.

Solapamiento directo: Dado que el compromiso en el certamen continental se extenderá hasta pasadas las 23:15 —sumado al tiempo de análisis posterior y vestuarios—, el evento ocupa directamente la franja de las 22:15, horario habitual de inicio del ciclo que conduce Wanda Nara.

Para cuidar el formato y evitar recortes o salidas al aire a horarios marginales cerca de la medianoche, las autoridades de programación del canal prefirieron levantar por completo la entrega del jueves. Y de esta manera, los seguidores del ciclo deberán esperar hasta el próximo domingo aunque todavía se desconoce si será gala de eliminación o si también se demora la nueva salida del reality.