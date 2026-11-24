Pablo Migliore reaccionó cuando le mencionaron su video hot con Sofía Jujuy: "Tengo que volver a mi casa"
Pablo Migliore quedó en el centro de una anécdota de Damián Betular sobre su paso por Sábado Bus junto a la modelo en San Lorenzo
Una vieja participación televisiva de Pablo Migliore volvió a quedar en primer plano durante una emisión de MasterChef Celebrity. En medio de la competencia gastronómica de Telefe, el exarquero de Boca Juniors y San Lorenzo quedó expuesto cuando Damián Betular recordó una producción que había protagonizado años atrás y que poco tenía que ver con su trayectoria deportiva.
El episodio se dio durante una jornada que contó con la presencia de las Popstars Chapeaux, antes de que el jurado comenzara a evaluar los platos de los participantes. En ese momento, Betular sorprendió al resto del equipo al mencionar que Migliore había formado parte del recordado segmento Macho Bus, que integraba el ciclo Sábado Bus, conducido por Nicolás Repetto.
El comentario despertó la curiosidad de los presentes. Tanto Wanda Nara como Maru Botana se mostraron sorprendidas por el dato y quisieron conocer más detalles de aquella experiencia. Cuando Betular le preguntó en qué año había participado, el exfutbolista intentó esquivar la conversación y contestó: “Fue en el dos mil no sé cuándo. Ya está, dejémoslo ahí”.
La sección de Sábado Bus se había convertido en uno de los momentos más recordados del programa de Telefe, que tuvo su primera etapa a fines de los años noventa y regresó en 2011. Allí, distintas figuras masculinas protagonizaban producciones fotográficas con estética de almanaque, vestuarios particulares y escenas que iban adquiriendo un tono cada vez más sensual.
Entre los deportistas que pasaron por ese espacio estuvieron Marcos Milinkovic, Sergio Goycochea y José Meolans, quienes también realizaron sus propias sesiones frente a las cámaras.
En el caso de Migliore, la producción tuvo como escenario la cancha de San Lorenzo, club en el que jugaba por entonces. La puesta comenzaba con el arquero caracterizado como un canchero, encargado de marcar las líneas del campo mientras varias mujeres disputaban un partido de fútbol.
La escena continuaba cuando recibía algunos pelotazos y cambiaba de rol para ponerse bajo los tres palos. Allí se sacaba la camisa y comenzaba a atajar los remates de las jugadoras, en una secuencia que formaba parte de la producción.
Pero el momento más llamativo llegaba después. De regreso al estudio, Nicolás Repetto destacó su desempeño y anticipó lo que vendría a continuación: “Muy interesante tu actuación. Te vi muy bien haciendo el que pintaba las líneas. Ahora te quiero ver en el agua”.
A partir de esa indicación, las imágenes trasladaban la escena a una ducha comunitaria, donde Migliore aparecía junto a las mismas futbolistas que habían participado del partido. Entre ellas estaba Sofía Jujuy Jiménez, quien por entonces era una joven modelo.
Una vez que el video terminó de reproducirse en MasterChef Celebrity, el programa retomó el clima de competencia, aunque Betular todavía tenía preguntas sobre aquella experiencia. Wanda Nara, por su parte, bromeó con la posibilidad de buscar el material en Internet.
El exarquero no logró disimular la vergüenza que le generaba volver a ver esas imágenes. “Estoy transpirando banda”, reconoció frente a sus compañeros. Luego, intentó dar por terminado el asunto con una frase que provocó nuevas risas: “Tengo que volver a casa, es una herida vieja que ya había cicatrizado”.
Finalmente, el jurado volvió a concentrarse en la preparación gastronómica de Migliore y consultó por la ensalada que había presentado. Wanda destacó la frescura y los colores de la propuesta, mientras que los especialistas coincidieron en resaltar el uso de la vinagreta.
Sin embargo, antes de cerrar el intercambio, la conductora volvió sobre el recuerdo televisivo y comentó entre risas que todos se habían quedado pensando en el Macho Bus. Una referencia que el propio participante no llegó a desmentir.
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