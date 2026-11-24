En el caso de Migliore, la producción tuvo como escenario la cancha de San Lorenzo, club en el que jugaba por entonces. La puesta comenzaba con el arquero caracterizado como un canchero, encargado de marcar las líneas del campo mientras varias mujeres disputaban un partido de fútbol.

La escena continuaba cuando recibía algunos pelotazos y cambiaba de rol para ponerse bajo los tres palos. Allí se sacaba la camisa y comenzaba a atajar los remates de las jugadoras, en una secuencia que formaba parte de la producción.

Pero el momento más llamativo llegaba después. De regreso al estudio, Nicolás Repetto destacó su desempeño y anticipó lo que vendría a continuación: “Muy interesante tu actuación. Te vi muy bien haciendo el que pintaba las líneas. Ahora te quiero ver en el agua”.

A partir de esa indicación, las imágenes trasladaban la escena a una ducha comunitaria, donde Migliore aparecía junto a las mismas futbolistas que habían participado del partido. Entre ellas estaba Sofía Jujuy Jiménez, quien por entonces era una joven modelo.

Una vez que el video terminó de reproducirse en MasterChef Celebrity, el programa retomó el clima de competencia, aunque Betular todavía tenía preguntas sobre aquella experiencia. Wanda Nara, por su parte, bromeó con la posibilidad de buscar el material en Internet.

El exarquero no logró disimular la vergüenza que le generaba volver a ver esas imágenes. “Estoy transpirando banda”, reconoció frente a sus compañeros. Luego, intentó dar por terminado el asunto con una frase que provocó nuevas risas: “Tengo que volver a casa, es una herida vieja que ya había cicatrizado”.

Finalmente, el jurado volvió a concentrarse en la preparación gastronómica de Migliore y consultó por la ensalada que había presentado. Wanda destacó la frescura y los colores de la propuesta, mientras que los especialistas coincidieron en resaltar el uso de la vinagreta.

Sin embargo, antes de cerrar el intercambio, la conductora volvió sobre el recuerdo televisivo y comentó entre risas que todos se habían quedado pensando en el Macho Bus. Una referencia que el propio participante no llegó a desmentir.