Marta Fort fue vista en el Tropitango con Pablo Migliore: risas, complicidad y el gesto de "sacarse el anillo"
Luego del escándalo con acusaciones cruzadas con su exnovio, Martita Fort decidió dedicarse a disfrutar de la noche y de sus compañeros de MasterChef.
Las imágenes no tardaron en viralizarse y encendieron las especulaciones en redes sociales. En el video, grabado desde un sector elevado y rodeado de luces rojas, se ve a Marta Fort conversando entre risas y con marcada complicidad junto a Pablo Migliore, mientras ambos comparten una salida nocturna junto a otros integrantes de MasterChef.
Martita Fort y Pablo Migliore: risas, cercanía y el gesto que disparó las repercusiones
Durante la secuencia, el exarquero aparece apoyado en la baranda, muy próximo a Marta, con el brazo por detrás de ella mientras charlan animadamente y celebran el clima de la noche del Tropitango, reconocido boliche de zona norte del Gran Buenos Aires. Entre carcajadas, miradas cómplices y movimientos de manos hacia el público, lo que más llamó la atención de quienes miraron las imágenes fue un ademán puntual de Migliore: el gesto de quitarse el anillo de casado y arrojarlo.
El movimiento desató de inmediato distintas interpretaciones: algunos usuarios lo leyeron como una guiñada o una provocación en medio del clima festivo tras la reciente ruptura de Marta, mientras que otros señalaron que pudo haber sido un chiste o una actuación pensada para la cámara y la gente que estaba en el lugar, sin que exista ninguna confirmación de romance.
A días de su separación y en medio del grupo de MasterChef
El episodio cobró mayor repercusión porque ocurre pocos días después de que Marta Fort hiciera pública su separación de Juan Manuel Ramírez, con quien atravesó un final marcado por cruces y diferencias en torno al estilo de vida y los espacios personales.
Lejos de mostrarse aislados, ambos compartieron la salida como parte de un grupo más amplio de compañeros del reality culinario. A su vez, Marta salió a desdramatizar las versiones en redes sociales, dejando en claro que entre ellos hay buena onda y humor de compañeros de programa, mientras que Migliore —quien ya había quedado envuelto en rumores similares con otra compañera del ciclo— mantiene su matrimonio.
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