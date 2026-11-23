Martita Fort y Pablo Migliore: risas, cercanía y el gesto que disparó las repercusiones

Durante la secuencia, el exarquero aparece apoyado en la baranda, muy próximo a Marta, con el brazo por detrás de ella mientras charlan animadamente y celebran el clima de la noche del Tropitango, reconocido boliche de zona norte del Gran Buenos Aires. Entre carcajadas, miradas cómplices y movimientos de manos hacia el público, lo que más llamó la atención de quienes miraron las imágenes fue un ademán puntual de Migliore: el gesto de quitarse el anillo de casado y arrojarlo.