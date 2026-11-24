Lejos de dar por concluida la salida tras el cruce vecinal, la comitiva decidió trasladar el festejo luego de recibir el llamado de Hernán Coronel, líder de Mala Fama, quien organizaba su propia previa familiar antes de presentarse en el Tropitango y los invitó diciendo: “Vénganse para acá, yo estoy acá con la familia, con mis nietos, con mi mujer”. Para el traslado, Luck Ra puso a disposición su exclusivo party bus equipado con sonido y luces, donde los famosos viajaron como en un viaje de egresados mientras frenaban cualquier intento de deserción al grito de: “Dale, no seas pollerudo, sigamos”.

Antes de arribar al boliche, Juli Poggio aportó otra cuota de diversión al bajar en una estación de servicio a comprar bebidas y toparse con una gigantografía de Damián Betular, escena que filmó entre carcajadas fingiendo invitar al jurado al recorrido nocturno. Por su parte, los concursantes también imitaron el habitual saludo de cierre del certamen emulando el grito de Wanda Nara —“¡Manos arriba, chefs!”— rodeados de cajas de comida, dado que la conductora no pudo asistir tanto por una estricta cláusula contractual que impide reuniones sociales entre figuras, jurados y participantes durante el rodaje, como porque ella misma habría bromeado con que no la dejaban sumarse “porque saben cómo me pongo”.

Finalmente, al llegar al Tropitango de General Pacheco, Mala Fama dio inicio a su espectáculo interpretando "La marca de la gorra" y saludando desde las tablas a sus invitados especiales, quienes celebraron bailando, cantando y registrando todo con sus teléfonos. La euforia escaló al punto de que Pablo Migliore agarró el micrófono luciendo un gorro de Boca, Marta Fort subió al escenario ovacionada por el público, Luck Ra también se sumó a cantar y todo el grupo disfrutó custodiado por la seguridad del local en una madrugada que se prolongó hasta las cuatro y media de la mañana.