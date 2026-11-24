Escándalo en la casa de Luck Ra con los participantes de Masterchef Celebrity: qué pasó
Previo a ir a ver a Mala Fama en su show, los participantes del reality de Telefe hicieron una previa en el hogar del cordobés. Los detalles.
Lo que empezó como una tranquila reunión gastronómica en la quinta de Luck Ra, ubicada en la zona de San Isidro, terminó convirtiéndose en una verdadera maratón nocturna con quejas vecinales, un micro festivo a todo volumen y un cierre arriba del escenario en General Pacheco. Los participantes del reality de Telefe "MasterChef Celebrity" se juntaron a cenar pizzas y sushi antes de ir a un recital, contando con la presencia de figuras como Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Luciana Geuna y Marta Fort —quien asistió acompañada por amigos y custodia personal debido a que atravesaba un momento de bajón anímico y sus compañeros quisieron arroparla—.
Al concluir la comida, el grupo subió el volumen de la música y armó una pista de baile improvisada en el quincho, pero cerca de la medianoche el timbre interrumpió la celebración. Un residente de la zona se acercó sumamente molesto para exigir que bajaran los decibeles, generando incredulidad entre los invitados, quienes, según relató Pía Shaw en "SQP", se preguntaban desconcertados: “¿Pero cómo, sábado, doce de la noche?”.
Ante el reclamo, Hermida y Geuna salieron a dialogar con el hombre apelando a las reglas de convivencia: “Hasta las tres de la mañana se puede, ese es el horario en que la música molesta”, aunque el vecino —que al parecer ya había protestado en otras fiestas anteriores del cantante— se mantuvo inflexible y dejó el clima algo enrarecido.
Al día siguiente, durante la emisión de "A la Barbarossa", Hermida repasó la secuencia con su habitual cuota de humor y sin esquivar la autocrítica por su intervención frente a la puerta de la quinta. Al describir la actitud de su colega y detallar el intercambio con el denunciante, la panelista relató entre risas: “Ella fue en modo Telenoche Investiga”, y añadió con ironía: “Le quiero mandar un beso grande al vecino, que a Luck Ra le gusta la joda más que respirar, pero era un viernes, tampoco era tan grave”.
Asimismo, admitió que sus propias palabras generaron revuelo al confesar: “Yo le dije algo que después me bardearon: ‘Esto que estás haciendo es ilegal’. Y me dijo que se levantaba a las 7 de la mañana, pero no es mi problema”.
Lejos de dar por concluida la salida tras el cruce vecinal, la comitiva decidió trasladar el festejo luego de recibir el llamado de Hernán Coronel, líder de Mala Fama, quien organizaba su propia previa familiar antes de presentarse en el Tropitango y los invitó diciendo: “Vénganse para acá, yo estoy acá con la familia, con mis nietos, con mi mujer”. Para el traslado, Luck Ra puso a disposición su exclusivo party bus equipado con sonido y luces, donde los famosos viajaron como en un viaje de egresados mientras frenaban cualquier intento de deserción al grito de: “Dale, no seas pollerudo, sigamos”.
Antes de arribar al boliche, Juli Poggio aportó otra cuota de diversión al bajar en una estación de servicio a comprar bebidas y toparse con una gigantografía de Damián Betular, escena que filmó entre carcajadas fingiendo invitar al jurado al recorrido nocturno. Por su parte, los concursantes también imitaron el habitual saludo de cierre del certamen emulando el grito de Wanda Nara —“¡Manos arriba, chefs!”— rodeados de cajas de comida, dado que la conductora no pudo asistir tanto por una estricta cláusula contractual que impide reuniones sociales entre figuras, jurados y participantes durante el rodaje, como porque ella misma habría bromeado con que no la dejaban sumarse “porque saben cómo me pongo”.
Finalmente, al llegar al Tropitango de General Pacheco, Mala Fama dio inicio a su espectáculo interpretando "La marca de la gorra" y saludando desde las tablas a sus invitados especiales, quienes celebraron bailando, cantando y registrando todo con sus teléfonos. La euforia escaló al punto de que Pablo Migliore agarró el micrófono luciendo un gorro de Boca, Marta Fort subió al escenario ovacionada por el público, Luck Ra también se sumó a cantar y todo el grupo disfrutó custodiado por la seguridad del local en una madrugada que se prolongó hasta las cuatro y media de la mañana.
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