MasterChef Celebrity: el lapidario comentario de Damián Betular a Edith Hermida
El pastelero no dejó pasar un detalle y lanzó una filosa observación que llamó la atención en la cocina.
Edith Hermida protagonizó un particular momento en MasterChef Celebrity después de presentar su plato ante el jurado. La participante había preparado una milanesa de pollo fugazzeta acompañada de puré y brócoli, pero su propuesta no terminó de convencer a los especialistas. En medio de la devolución, Damián Betular lanzó una chicana que rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados de la gala.
Todo comenzó cuando las cámaras mostraron a Hermida comiendo una milanesa mientras esperaba que terminara la cocción de su preparación. La situación no pasó inadvertida para el pastelero, que aprovechó para hacerle una observación cargada de ironía: "Con razón te sobró tiempo". La frase generó un particular intercambio en la cocina y anticipó una devolución en la que el jurado también encontró varios aspectos para cuestionar.
Durante la degustación, Betular puso el foco en distintos detalles de la milanesa, entre ellos el tamaño de los trozos de cebolla y la cantidad de queso y orégano. También hubo observaciones sobre la textura del puré y la presentación general del plato, cuestiones que terminaron condicionando la evaluación de la participante.
La defensa de Edith Hermida ante las críticas de Betular
Lejos de quedarse callada, Hermida intentó explicar el sentido de su preparación y defendió la sencillez de la receta. "Yo la hice como la hago en mi casa", sostuvo la participante, que buscó dejar en claro que había pensado en una comida cotidiana, de esas que forman parte de sus hábitos familiares y que no necesariamente responden a las exigencias de una cocina profesional.
En ese sentido, la panelista también hizo referencia a sus hijas y a la manera en que crecieron comiendo ese plato. "Mis hijas se criaron comiendo la milanesa y el puré de la manera en que lo cociné esta noche", explicó. Sin embargo, sus argumentos no modificaron las observaciones del jurado, que mantuvo sus reparos sobre la ejecución de la propuesta.
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