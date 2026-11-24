En ese sentido, la panelista también hizo referencia a sus hijas y a la manera en que crecieron comiendo ese plato. "Mis hijas se criaron comiendo la milanesa y el puré de la manera en que lo cociné esta noche", explicó. Sin embargo, sus argumentos no modificaron las observaciones del jurado, que mantuvo sus reparos sobre la ejecución de la propuesta.