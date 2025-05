Un periodista turco liquidó a Wanda Nara: "Mala fama en Turquía"

“Wanda Nara es totalmente mentirosa porque Galatasaray solo envió flores para la China Suárez y lo ha compartido en sus redes sociales. El club ha dejado todo claro y saludó a la China Suárez que es la actual pareja de Icardi”, comenzó diciendo Osgur.

Luego, el turco fue mucho más allá y dijo: “Es una imitación la publicación de Wanda Nara porque el club no la saludó para el día de la madre. Wanda Nara es una celosa e intenta convertir todas las indicaciones a favor suyo”.

peridista turco

En ese sentido, el comunicador explicó: “Aquí a la gente en Turquía no le importan las acciones de Wanda Nara porque aquí en Turquía no se habla de la vida personal de Mauro Icardi, solo lo deportivo”. Teniendo en cuenta esto, destacó: “Para el club es importante la felicidad de Icardi. Al club no le importa la pareja de Icardi, no sé por qué Wanda Nara hace lo que hace. La gente no la conoce a la China Suárez y no se interesa por ella”.

“No hay repercusión de la relación de Mauro con Eugenia aquí en Turquía ni tampoco sobre sus conflictos con Wanda Nara y Wanda tiene mala fama en Turquía”, concluyó Mustafa Osgur sobre la verdadera imagen de Wanda en el país donde vivió varios años junto a Icardi.