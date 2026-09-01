Valentino Petrilli, Joaquín Reficco y Joaquín Jacob hablan de su camino en Margarita: "Cris Morena te forma"

"Nos cambió mucho el cómo conocimos el oficio. Fue la primera vez que nos pudimos lanzar de lleno a un proyecto tan grande", comenzó diciendo Reficco quien interpreta a Zeki. Luego, agregó: "Hicimos 80 capítulos, vamos mucho y relacionarnos con nuestros colegas, nuestros compañeros, con el equipo técnico, los creativos. Hemos crecido de todas las formas que un artista desea crecer aunque nos quede mucho más, ojalá, seguro y conectar con la audiencia es lo que más gratifica a la hora de servir el plato de "hice esto", a ver qué piensan y está muy lindo que el público también lo reciba y nos abrace". Entonces, el actor cerró: "Crecimos mucho".

En tanto, siguiendo la línea de su compañero, Valentino Petrilli detalló: "Yo cuando decías eso pensaba en el Cris Morena day que nosotros hicimos antes de que salga Margarita y que fue un Gran Rex lleno que la gente fue para ver a Lali, a Peter, a todos los que pasaron por Cris Morena y nosotros cerrábamos ese día con un showcito para ver qué pasaba", luego sumó: "La gente no tenía idea quiénes éramos, qué pasaba con Margarita y había como cierta resistencia".

"Salimos de ahí diciendo como "che, qué pasará" porque claro, todo un Gran Rex lleno para ver a los Casi Ángeles, a los Rebelde Way y hoy verlo desde afuera, tres años después diciendo "mira esos chicos que hicieron el Rex cerraron para ver qué onda y después terminamos haciendo 14 Movistar Arena, 13 Tecnópolis. Es como ver de afuera el crecimiento y decís "wow"", continuó el actor.

En tanto, Joaquín Jacob destacó: "Es mucho profesionalismo. Lo que dijo Joaco, Cris Morena te enseña a trabajar, el oficio, a ser profesional. El objetivo es tan grande, grabar 40 capítulos, los chicos hicieron 80 y tenes que estar a la altura. Todo eso no es simplemente actuar o cantar bien, sino implica otras cosas que también te las va enseñando. Te forma como artista".

La magia de crecer, emocionar y conmover a las nuevas generaciones

Crecer bajo la mirada de miles de personas no es un proceso silencioso. Hay algo profundamente poético en ser testigo del florecimiento de una nueva capa de artistas que no solo aprenden a actuar, como ellos mismos dijeron ante minutouno.com, sino que aprenden a sentir frente a una cámara. En ese trayecto, la gracia, el histrionismo y el talento no se improvisan: se proyectan escena a escena, transformando el juego de la infancia en la disciplina de quien sabe que del otro lado hay un corazón esperando identificarse.

De hecho, por eso, esta tercera edición es aún más imponente. En esta temporada, los personajes de Zeki, Jano y Emil habitan una zona gris fascinante, entramados entre engaños, pequeños dolores, secretos guardados bajo llave y destellos de comedia. Y es allí donde estos tres actores demostraron un salto de madurez extraordinario, dominando el arte de hacer reír en un segundo y rompernos el corazón al siguiente.