A qué hora estrenan los 5 nuevos episodios de "Margarita"

El estreno fijado para las 3:00 AM responde a la dinámica habitual de los grandes lanzamientos globales en plataformas digitales, permitiendo que la comunidad de seguidores disfrute del material de manera simultánea desde las primeras horas de la jornada. La serie continúa rindiendo homenaje al legado histórico de su creadora, integrando guiños musicales, participaciones especiales y referencias a recordados éxitos de la ficción argentina como "Rebelde Way", "Casi ángeles" y "Jugate conmigo".

A partir de este lunes a la madrugada, la tercera temporada de "Margarita" suma así cinco entregas fundamentales en su camino hacia el cierre definitivo, reafirmando su lugar como una de las producciones más vistas y comentadas del entretenimiento actual.