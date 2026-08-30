A qué hora estrenan los 5 nuevos episodios de "Margarita"
La temporada 3 de "Margarita" lanza 5 nuevos episodios este lunes continuando la historia de la hija de Floricienta. Conocé a qué hora estrenan en HBO Max.
La expectativa entre los fanáticos del universo de Cris Morena alcanza su punto máximo. Este lunes, la plataforma de streaming HBO Max pondrá a disposición de sus usuarios una nueva tanda compuesta por cinco episodios correspondientes a la tercera y última temporada de "Margarita".
El lanzamiento oficial se concretará a partir de las 3:00 de la madrugada, momento en el que los seguidores del fenómeno juvenil podrán acceder al instante al contenido para continuar descubriendo el desenlace de esta historia.
Esta entrega de capítulos llega para darle continuidad al desembarco del ciclo final en el catálogo digital, consolidando el recorrido del formato que nació como una derivación narrativa de la inolvidable "Floricienta". Con esta actualización en la grilla de contenidos, la audiencia podrá adentrarse en la resolución de los conflictos centrales que atraviesan los integrantes de la familia Calderón de la Hoya y el reino de Krikoragán.
Los nuevos capítulos retoman la trama en un punto crucial de la historia. Con el personaje de Delfina Santillán firme en su posición de poder, la protagonista Margarita y sus hermanos deberán lidiar con revelaciones decisivas sobre su verdadera identidad, el origen de sus lazos de sangre y el paradero de su padre, el conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya. Las pistas que van apareciendo en el camino mantienen viva la esperanza de un ansiado reencuentro que promete modificar el rumbo de todos los personajes.
En simultáneo, la tensión política y social en Krikoragán irá en un aumento constante. La rebelión organizada por los jóvenes buscará recuperar los espacios y derechos que les fueron arrebatados, desatando enfrentamientos de mayor escala, alianzas inesperadas y giros dramáticos que aceleran la marcha hacia el gran final de la saga.
El estreno fijado para las 3:00 AM responde a la dinámica habitual de los grandes lanzamientos globales en plataformas digitales, permitiendo que la comunidad de seguidores disfrute del material de manera simultánea desde las primeras horas de la jornada. La serie continúa rindiendo homenaje al legado histórico de su creadora, integrando guiños musicales, participaciones especiales y referencias a recordados éxitos de la ficción argentina como "Rebelde Way", "Casi ángeles" y "Jugate conmigo".
A partir de este lunes a la madrugada, la tercera temporada de "Margarita" suma así cinco entregas fundamentales en su camino hacia el cierre definitivo, reafirmando su lugar como una de las producciones más vistas y comentadas del entretenimiento actual.
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