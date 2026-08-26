Los reencuentros de "Margarita" que unen distintas generaciones del mundo Cris Morena

Uno de los hechos más destacados de la jornada fue el reencuentro entre Isabel Macedo y Fabio Di Tomaso tras más de dos décadas del desenlace de "Floricienta". Los actores volvieron a encarnar a sus recordados personajes: Macedo en el papel de la villana Delfina Santillán y Di Tomaso como el conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya. En simultáneo, se registró una postal inédita que reunió a Di Tomaso junto a los jóvenes actores Mora Bianchi, Benicio Gravier y Franco Yan, consolidando por primera vez ante las cámaras a la familia Calderón de la Hoya y uniendo el pasado del relato con la actualidad de la saga.