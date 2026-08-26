Los reencuentros de "Margarita" que unen distintas generaciones del mundo Cris Morena
Fabio Di Tomasso volvió a trabajar con Cris Morena a más de 20 años del final de Floricienta y los reencuentros con el elenco reabrieron una puerta nostálgica.
HBO Max presentó de forma exclusiva la tercera y última entrega de "Margarita", la producción creada por Cris Morena que llega para ponerle el broche de oro a la historia de la hija de "Floricienta". Tal es así que, en el marco del evento de prensa previo al lanzamiento, se desarrollaron cruces generacionales de gran impacto para los fanáticos, reviviendo la mística de producciones pasadas que marcaron a la televisión.
Uno de los hechos más destacados de la jornada fue el reencuentro entre Isabel Macedo y Fabio Di Tomaso tras más de dos décadas del desenlace de "Floricienta". Los actores volvieron a encarnar a sus recordados personajes: Macedo en el papel de la villana Delfina Santillán y Di Tomaso como el conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya. En simultáneo, se registró una postal inédita que reunió a Di Tomaso junto a los jóvenes actores Mora Bianchi, Benicio Gravier y Franco Yan, consolidando por primera vez ante las cámaras a la familia Calderón de la Hoya y uniendo el pasado del relato con la actualidad de la saga.
Detalles del estreno y el desenlace de la trama en Krikoragán
Los primeros cinco capítulos de este tramo final ya se encuentran en el catálogo de HBO Max, donde además están disponibles las primeras dos ediciones completas que conforman este proyecto derivado de "Floricienta". La entrega definitiva consta de un total de 20 episodios que retoman la línea argumental del segundo ciclo, mostrando a Delfina asentada nuevamente en el poder mientras se aproximan verdades cruciales sobre el origen familiar de los protagonistas.
A lo largo de los capítulos, la protagonista y sus hermanos irán descubriendo datos reveladores sobre su identidad y la figura paterna, abriendo la posibilidad de un ansiado reencuentro. En paralelo, el reino de Krikoragán será escenario de una rebelión en ascenso donde los personajes sumarán fuerzas para recuperar lo propio, derivando en conflictos de mayor escala y giros argumentales insospechados.
El cierre de la producción rinde un constante tributo a la trayectoria de su creadora a través de la música, los giros narrativos y los guiños a recordadas tiras juveniles. La temporada incorpora referencias explícitas a clásicos como "Rebelde Way", "Floricienta", "Jugate conmigo" y "Casi ángeles", sumando además participaciones especiales e incorporaciones como las de Benjamín Rojas y Felipe Colombo que prometen impactar en el público seguidor de este universo ficticio.
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