Verónica Ojeda arremetió contra Agustina Cosachov tras su testimonio por la muerte de Diego Maradona

Durante su intervención, la profesional de la salud rompió en llanto en dos ocasiones, sosteniendo que actuó siempre guiada por lo que consideraba "lo mejor para el paciente".

No obstante, en una entrevista radial, Ojeda desestimó por completo esa versión y puso en duda su actitud en el tribunal. "La verdad que yo no le creí absolutamente nada, ni lo que hizo, que lloró desconsoladamente", expresó con firmeza.

La excompañera del "Diez" evocó además los audios y mensajes en los que, según ella, Cosachov la agraviaba tanto a ella como a Maradona y a su entorno. "Escuchamos los audios, los chats donde decía: ‘Verónica quiere llevarlo a otra clínica, hay que pararla sea como sea’. También insultándome de la manera que me insultaba, a Diego, a las chicas, a toda la familia. Ahora, Cosachov se hace la víctima. A mí no me movió absolutamente nada", sentenció.

Consultada sobre la posibilidad de una condena, Ojeda fue enfática al referirse a la responsabilidad médica compartida con el neurocirujano Leopoldo Luque. "Es que va a ir presa. Tiene que ir presa. Tenemos muchísimos audios, muchísima información donde ellos están diciendo: ‘Vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si se muere? ¿Cómo vamos a hacer nosotros?’", reveló.

También hizo hincapié en un mensaje intercambiado entre Carlos Díaz y Cosachov, donde se afirmaba: "Si nos sale bien, vamos a ser semidioses y, si no, vamos a ir presos", el cual consideró una prueba determinante.

Para Ojeda, "tienen que ir presos todos los que están involucrados, principalmente ellos, que eran de cabecera y que estaban siempre con Diego en el primer momento".