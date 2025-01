Video: regresaba de una salida, tuvo un conflicto con Lionel Messi y lo sancionaron duramente

“Después del Mundial se subió a un helicóptero y aterrizó en el barrio. Estaba Antonela (Roccuzzo) diosa, impoluta. Y nada, entraron a la casa y listo. Había 40 personas”, recordó sobre los días posteriores a la histórica final en Qatar.

influencer messi

Más adelante, se refirió a cómo cambia la dinámica del vecindario cuando el astro del fútbol está en Funes. “Cuando viene Messi, a los delivery que entran les ponen un rastreador para que no vayan a la casa del chabón. También ponen inhibidores de drones. Doble seguridad. Es una paja”, comentó. Fue entonces cuando reveló el problema que tuvo con Messi y que le valió una multa de 400 mil pesos.

“Encima fui muy tonto porque en Navidad estaba Messi, yo salí de joda y después me llevaron unos chabones a mi casa. Cuestión, los chabones me dejaron en la puerta de mi casa y fueron directamente a las seis de la mañana a golpearle la puerta a Messi. Una multa de 400 mil pesos me pusieron”, relató.

En este tipo de situaciones, los propietarios deben hacerse responsables de quienes ingresan al barrio con su autorización, por lo que la sanción económica recayó en Ramiro y su familia.