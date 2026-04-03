Inter Miami estrena su megaestadio: lujo, inversión millonaria y un homenaje inédito a Messi

Uno de los aspectos más llamativos es el homenaje al capitán argentino: una de las tribunas lleva su nombre, la Leo Messi Stand. Se trata de un reconocimiento poco habitual, ya que este tipo de distinciones suelen reservarse para futbolistas retirados. Sin embargo, el impacto de la "Pulga" en el club justificó una decisión que refleja la magnitud de su legado incluso en plena actividad.