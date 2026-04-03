Inter Miami estrena su megaestadio: lujo, inversión millonaria y un homenaje inédito a Messi
El club de Florida inaugura su nueva casa ante Austin con un proyecto ambicioso que combina fútbol, urbanismo y entretenimiento a gran escala.
El Inter Miami dará un paso histórico este sábado 4 de abril cuando inaugure oficialmente su nuevo estadio en el duelo frente a Austin por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Tras casi tres años de obras iniciadas en agosto de 2023, el moderno recinto abre sus puertas como símbolo de una transformación profunda en la institución, impulsada tanto dentro como fuera del campo de juego.
La llegada de Lionel Messi marcó un antes y un después en la historia del club, y este nuevo escenario aparece como la consolidación de ese crecimiento. Bajo la conducción deportiva de David Beckham y la gestión dirigencial de Jorge Mas, el proyecto tomó una dimensión global que ahora se refleja en una infraestructura de primer nivel.
El denominado Nu Stadium cuenta con capacidad para 27.000 espectadores, lo que representa un salto significativo respecto al estadio que utilizaba anteriormente el equipo en Fort Lauderdale. Además de su tamaño, el diseño se destaca por sus circulaciones abiertas en 360 grados, sectores premium con palcos exclusivos y ubicaciones a nivel de campo, ofreciendo una experiencia moderna para los fanáticos.
Uno de los aspectos más llamativos es el homenaje al capitán argentino: una de las tribunas lleva su nombre, la Leo Messi Stand. Se trata de un reconocimiento poco habitual, ya que este tipo de distinciones suelen reservarse para futbolistas retirados. Sin embargo, el impacto de la "Pulga" en el club justificó una decisión que refleja la magnitud de su legado incluso en plena actividad.
El estadio forma parte de un desarrollo mucho más amplio conocido como Miami Freedom Park, un proyecto valuado en aproximadamente 1.000 millones de dólares que abarca 53 hectáreas. Este complejo no solo incluye el recinto deportivo, sino también espacios destinados a gastronomía, comercios, entretenimiento, oficinas y un hotel de lujo con 750 habitaciones, pensado para potenciar la atracción turística de la zona cercana al aeropuerto internacional de Miami.
Además, el predio incorporará en el futuro senderos recreativos, áreas de bienestar, espacios para actividades deportivas y múltiples instalaciones complementarias. Con tecnología de última generación, servicios digitales y una oferta gastronómica destacada -incluido uno de los bares más grandes de la MLS-, el nuevo hogar de Las Garzas rosadas se posiciona como uno de los más innovadores del continente.
Mirá las imágenes del nuevo Nu Stadium, del Inter Miami de Lionel Messi
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