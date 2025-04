Viviana Canosa apuntó contra Javier Milei por la trata de personas: "¿Por qué se asusta tanto el poder?"

"La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos todos quién es, nació chancho, morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la carrera a todo el mundo, eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que todo esto esté pasando desde la pantalla de El Trece, una pantalla que tenía prestigio, que era responsable, creíble", señaló la conductora, en clara referencia a Adrián Suar y Pablo Codevila.

"Entonces, yo le voy a preguntar a Adrián (Suar)... ¿qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. ¿De verdad vale todo? Para mí no vale todo", lanzó Fabbiani.

Tras ello, ni más ni menos que el Presidente de la Nación salió a tuitear y defender a la conductora. "¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?", escribió Javier Milei, desatando la furia de Viviana Canosa.

Cabe señalar que Milei se encuentra confesamente enfrentado a ese grupo de medios y al productor y actor.

La respuesta no tardó en llegar: Viviana Canosa liquidó a Fabbiani, asegurando que "esa sonrisa de lecha La Serenísima es más mala que la peste, porque no la quiere nadie en el canal". Seguidamente, la desafió: "Mariana, ¿eso es lo que querés? ¿Pedir mi cabeza en El Trece? Porque no lo vas a conseguir. Y por supuesto que no estoy a la altura de Jorge Lanata, pero ¿sabés qué? Humildemente, le pongo los ovarios que vos no le ponés".

Sin embargo, el descargo de la periodista no quedó ahí: también hubo dardo para el primer mandatario, a quien interpeló por la trata de personas. "Usted debería estar llamándome para ayudarme en esto... ¿Por qué se asusta tanto el poder cuando hablo de trata de personas?", lanzó Canosa.

"Mucha gente del kirchnerismo me ha llamado para decirme 'ojo con la trata de personas en Tucumán' y el Gobierno que dice 'viva la libertad' está defendiendo a una conductora que sólo sonríe y es mentirosa", continuó.

"Usted Presidente, maquille menos la realidad, maquillese menos y atienda la realidad, por algo usted le molesta tanto", siguió.

Luego, contó que un amigo le informó que "la gente lo está matando al Presidente por el abuso de poder que ejerce" contra ella y fue tajante: "¿Qué tienen que ocultar? Queremos investigar la trata de personas", señaló.

"Voy a seguir defendiendo los derechos de los niños, mujeres y personas que sean abusadas en este país", advirtió, al mismo tiempo que afirmó: "Nunca en mi vida -después de la Dictadura- vi un presidente más autoritario que Javier Gerardo Milei y su hermana Karina Milei".

Finalmente, volvió a referirse a la conductora de DDM: "Mariana ojalá que esta noche duermas tranquila, yo te aseguro que sí".