"Vuelve Chiara" a Gran Hermano: el mensaje de Pabloschi que sacudió a los fanáticos

Lo cierto es que es un poco improbable que vuelva al reality como participante, dado que eso sería casi como invalidar el voto del público, que la dejó fuera de juego por más del 57% de los votos. Pero, de seguro, la producción de Telefe encontrará cómo hacerla regresar, sin que ello represente un peligro para los jugadores que siguen en competencia y que, a estas alturas, se sacan hasta los ojos por el premio mayor.

En torno a lo dicho por Pabloschi, se espera que en las próximas horas vuelva a referirse a la data aportada, pero con mayor precisión. ¿A qué se habrá querido referir?

El mensaje que recibió Chiara tras su salida: "No hay Cobra sin Nano"

Días después de su eliminación del reality Gran Hermano, Chiara Mancuso volvió a Telefe donde habló de todo. Pero en medio de la entrevista el A la Barbarossa, la periodista Pía Shaw le preguntó por un enigmático mensaje que le haría enviado Nano.

"No te olvides que no hay Cobra sin Nano", le habría mandado a decir el expartcipante a Chiara, que no negó la información pero dijo: "Ahora que no se cuelgue de mi fama". Cabe señalar que Giuliano y la joven Mancuso tuvieron un breve romance en la casa más famosa, que se vio interrumpido por el reingreso de Jenifer Lauría, con quien posteriormente Nano se puso de novio y se separó hace algunas semanas.

