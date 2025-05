El llanto de La Tana en Gran Hermano: qué le pasó

Del Moro intentó tranquilizar a La Tana al aclararle que no fue ella quien expulsó a Gisela del programa, sino que fue una decisión tomada por la propia participante. "Vos no la echaste. Ella se sintió mal y se fue. Como te decía la otra vez, ella directamente dijo 'yo me quiero ir, no quiero puerta giratoria ni salida ni show ni nada' y se fue así por lo bajo. Creo que fue para no exponer más lo que había pasado", expresó el conductor mientras La Tana se mostraba visiblemente afectada.